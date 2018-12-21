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По доброй традиции в преддверии праздников Президент Беларуси во Дворце Независимости вручил госнаграды
По доброй традиции в преддверии рождественских и новогодних праздников во Дворце Независимости чествуют лучших из лучших. Вот и сегодня государственные награды из рук Президента вручены выдающимся людям страны. Тем, кто многие годы предан своему делу и добился значительных результатов. За каждой медалью, орденом или званием стоит безусловный профессионализм, выдержка, самоотдача и риск. Зачастую риск собственной жизнью. Это пример летчика первого класса Николая Мочанского. Ему удалось не только предотвратить трагедию - увести машину от жилых домов, но и до конца побороться за технику, совершить посадку. Поистине настоящий героизм. А вот в условиях глобализации и информационных войн сражаться за каждое слово приходится журналистам. Поэтому особое внимание к профессионалам этой сферы и со стороны Президента. Только проверенная информация, факты, оперативность, при этом с пометкой "эксклюзив". Особые слова поздравления и в адрес наших коллег - сотрудников БелТА. Главному новостному порталу страны в этом году 100 лет. Всего же в почетном списке сегодня звучали 42 фамилии. Все подробности - у Илоны Красутской.
В эти предпраздничные дни каждый из нас подводит итоги. Каким был этот год? Чем запомнился? Что удалось сделать? И что только предстоит? Ревизия всех сфер - от личной до профессиональной. Все больше вопросов: какие события и встречи стали судьбоносными?! Приглашенные во Дворец Независимости сегодня вошли в историю не только года, но и страны. Ведь получили высшие награды за успехи в работе и даже за личное мужество.
Гости прибывают немного заранее до начала мероприятия. Здесь много нюансов. Во-первых, инструктаж. Чтобы ничего не перепутать, уточняют очередность, порядок выхода за наградой. Определяют и самых смелых. Те, кто сможет справиться с волнением, выступают с ответным словом. До встречи с Президентом еще час для экскурсии, чтобы сделать памятные снимки в интерьерах символа белорусской государственности. Они побывают везде, а тот самый Зал госнаград станет финальной точкой.
В этих антуражах встречаются люди разных профессий и интересов. Люди искусства, руководители предприятий, спортсмены. Одни трудятся в столице, вторые - в регионах, третьи защищают нас на земле, четвертые несут службу в небе. О каждом из этих людей можно снять отдельный фильм. Поэтому для начала несколько историй, которые герои рассказали нашей съемочной группе еще до встречи во дворце.
Педагогический стаж Раисы Грабовской более сорока лет. Двадцать из них директор. Восьмая гимназия Витебска входит в тройку лучших учебных заведений северного региона страны. В вузы поступают девяноста семь процентов учеников. А несколько лет назад гимназия решилась на очередной эксперимент - здесь появился правоведческий класс под патронажем Следственного комитета.
Более 40 лет в должности и директор Дубровенского льнозавода. Однако придя на предприятие, Анатолий Босенков (инженер-энергетик по образованию) практически ничего не знал о технологии первичной переработки и обработки льнотресты. Пришлось браться за учебники, справочники, спецлитературу. А еще формировать коллектив. Сегодня успехи и достижения предприятия известны всей Беларуси и далеко за ее пределами.
Вручение госнаград - одна из самых приятных миссий для Президента. Ведь наши люди - это самое ценное. Национальное достояние страны, которое создает ее имидж. Их труд и усилия - ради того, чтобы к нам приезжали чаще, неустанно говорили о нашем гостеприимстве, радушии, наших достижениях: вкусных продуктах, высокотехнологичном оборудовании, IT-разработках. Награды Александр Лукашенко вручает за 10 дней до Нового года – это время особенное, когда больше хочется говорить о добром.
Александр Шацкий стоял у истоков современного станкостроения. Начинал инженером-технологом, сегодня главный инженер ведущего предприятия. Коллеги шутят, что, по сути, он и есть завод.
Автор многих идей, которые после превратились в схемы, а затем в многотонные станки. Вряд ли найдется в Беларуси предприятие, на котором нет произведенного в Орше. Детали, выточенные на них, помогают людям и на земле, и в небе.
Орша знаменита и авиаремонтным заводом. Кстати, именно на нем восстановили «ласточку» Николая Мочанского. Его вертолет Ми-2 загорелся прямо в воздухе. Однако удалось не только предотвратить трагедию - увести машину от жилых домов, но и до конца побороться за технику, совершить посадку. Как говорится, бывших летчиков не бывает. Даже после перенесенного стресса летчик первого класса испытал в полете ту же машину сразу после ремонта.
В наше время зачастую трудно разобраться, где правда, а честность затмевают пиар и личные амбиции. Словом, все то, что не имеет ничего общего с истинными фактами. Поэтому так велика роль тех, кто всегда находится на защите информационных рубежей. Когда информационные войны разрушают целые страны, мир и спокойствие особенно ценны. Награды подчеркивают важность журналистской профессии для государства. Наши коллеги - сотрудники Белорусского телеграфного агентства БелТА - в эти дни принимают двойные поздравления - по случаю высоких наград и векового юбилея главного информационного портала страны. Кстати, о сегодняшней церемонии во Дворце агентство рассказало самым первым в стране.
Глава государства сегодня вручил 42 комплекта наград. Такая точность, потому что важна каждая. За ней многолетний стаж, профессиональные и личные подвиги. Риск собственной жизнью. Они говорили, как горды быть знакомы друг с другом и даже читали стихи собственного сочинения. Эта встреча, несомненно, подарит вдохновение еще на долгое время.
Светящиеся от счастья глаза и улыбки лучше всего говорят о том, насколько значимы для страны эти люди. И в рамках своих профессиональных заслуг и личных качеств. Рядом с сильными мужчинами такие же сильные и просто красивые женщины. Всем им независимо от своего статуса и должности приятно услышать комплименты от самого Президента.
Этот торжественный день и эта встреча - возможность забыть о суете, за бокалом шампанского поздравить друг друга. Еще раз убедиться в чувстве собственной значимости, услышать слова благодарности за талант и профессионализм. И даже через многие годы, несмотря на череду поздравлений в преддверии рождественских и новогодних праздников, эта декабрьская дата для них будет особенной.
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