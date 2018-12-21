По доброй традиции в преддверии праздников Президент Беларуси во Дворце Независимости вручил госнаграды

По доброй традиции в преддверии рождественских и новогодних праздников во Дворце Независимости чествуют лучших из лучших. Вот и сегодня государственные награды из рук Президента вручены выдающимся людям страны. Тем, кто многие годы предан своему делу и добился значительных результатов. За каждой медалью, орденом или званием стоит безусловный профессионализм, выдержка, самоотдача и риск. Зачастую риск собственной жизнью. Это пример летчика первого класса Николая Мочанского. Ему удалось не только предотвратить трагедию - увести машину от жилых домов, но и до конца побороться за технику, совершить посадку. Поистине настоящий героизм. А вот в условиях глобализации и информационных войн сражаться за каждое слово приходится журналистам. Поэтому особое внимание к профессионалам этой сферы и со стороны Президента. Только проверенная информация, факты, оперативность, при этом с пометкой "эксклюзив". Особые слова поздравления и в адрес наших коллег - сотрудников БелТА. Главному новостному порталу страны в этом году 100 лет. Всего же в почетном списке сегодня звучали 42 фамилии. Все подробности - у Илоны Красутской.

В эти предпраздничные дни каждый из нас подводит итоги. Каким был этот год? Чем запомнился? Что удалось сделать? И что только предстоит? Ревизия всех сфер - от личной до профессиональной. Все больше вопросов: какие события и встречи стали судьбоносными?! Приглашенные во Дворец Независимости сегодня вошли в историю не только года, но и страны. Ведь получили высшие награды за успехи в работе и даже за личное мужество.

Гости прибывают немного заранее до начала мероприятия. Здесь много нюансов. Во-первых, инструктаж. Чтобы ничего не перепутать, уточняют очередность, порядок выхода за наградой. Определяют и самых смелых. Те, кто сможет справиться с волнением, выступают с ответным словом. До встречи с Президентом еще час для экскурсии, чтобы сделать памятные снимки в интерьерах символа белорусской государственности. Они побывают везде, а тот самый Зал госнаград станет финальной точкой.

В этих антуражах встречаются люди разных профессий и интересов. Люди искусства, руководители предприятий, спортсмены. Одни трудятся в столице, вторые - в регионах, третьи защищают нас на земле, четвертые несут службу в небе. О каждом из этих людей можно снять отдельный фильм. Поэтому для начала несколько историй, которые герои рассказали нашей съемочной группе еще до встречи во дворце.

Педагогический стаж Раисы Грабовской более сорока лет. Двадцать из них директор. Восьмая гимназия Витебска входит в тройку лучших учебных заведений северного региона страны. В вузы поступают девяноста семь процентов учеников. А несколько лет назад гимназия решилась на очередной эксперимент - здесь появился правоведческий класс под патронажем Следственного комитета.

Более 40 лет в должности и директор Дубровенского льнозавода. Однако придя на предприятие, Анатолий Босенков (инженер-энергетик по образованию) практически ничего не знал о технологии первичной переработки и обработки льнотресты. Пришлось браться за учебники, справочники, спецлитературу. А еще формировать коллектив. Сегодня успехи и достижения предприятия известны всей Беларуси и далеко за ее пределами.

Вручение госнаград - одна из самых приятных миссий для Президента. Ведь наши люди - это самое ценное. Национальное достояние страны, которое создает ее имидж. Их труд и усилия - ради того, чтобы к нам приезжали чаще, неустанно говорили о нашем гостеприимстве, радушии, наших достижениях: вкусных продуктах, высокотехнологичном оборудовании, IT-разработках. Награды Александр Лукашенко вручает за 10 дней до Нового года – это время особенное, когда больше хочется говорить о добром.