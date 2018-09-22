Сегодня стали известны подробности переговоров президентов Беларуси и России в Сочи. Их озвучил Александр Лукашенко на большом совещании по итогам диалога Минска и Москвы. Как отметил Глава государства, переговоры были тяжелые, но результативные. Состоявшийся накануне более чем 6-часовой диалог включил в себя самый широкий спектр тем. И решения по большинству вопросов найдены. Основой переговоров стало выполнение Россией и Беларусью договоренностей и соглашений, достигнутых ранее. Принципиальная позиция нашей стороны - в четком выполнении всех существующих обязательств. В частности, в Сочи договорились в течение недели выработать план взаимных поставок сельхозпродукции. Также Александр Лукашенко и Владимир Путин глубоко обсудили политическое взаимодействие, украинскую тематику и сотрудничество в рамках интеграций. В ходе переговоров затронули и обширный блок финансовых вопросов. Уже сегодня в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе Москвы, президенты Беларуси и России дополнительно обсудили и нашли решение по главному вопросу сочинской повестки переговоров. Окончательно решен вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в наш бюджет средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах с Беларусью за поставляемый природный газ компанией "Газпром". Исключительно на основе взаимного уважения и союзных интересов удалось развязать все "узкие места" интеграции. О равноправном сочинском диалоге лидеров, который дисциплинирует исполнителей и наполняет Союзное государство реальным экономическим содержанием, наш политический обозреватель Андрей Кривошеев.

Два раунда сочинских переговоров тет-а-тет на уровне президентов и в широком формате с привлечением топ-дивизиона двух правительств. В сумме - свыше 8 часов. Обстоятельно и без формализма. Август и сентябрь в курортной, но рабочей резиденции "Бочаров ручей" "перезагрузили" весь спектр белорусско-российских союзных отношений. От совместной обороны и нефтегазового пакета до локальных, но принципиальных для нашей экономики табачных акцизов и квот на грузоперевозки. Если даже чисто арифметически, в лоб, монетизировать весь пакет соглашений, он превысит 30 миллиардов долларов! И это в короткой перспективе. Гигантская сумма даже по меркам мировой экономики.

Логично, что сегодня уже в Минске весь наработанный "сочинский багаж" договоренностей Президент подробно разобрал с правительством. Чтобы ни один нюанс снова не поставил под вопрос исполнение, от которого сегодня зависит не только торговля или финансы, а сам ход интеграции с участием Беларуси и России.

Открывая совещание, лидер признается: переговоры были тяжелые, но результативные. Договорились по абсолютному большинству вопросов. При этом Беларусь ничего не просила, но отстаивала уже принятые соглашения. Их буквальное исполнение - главный залог "здоровья" отношений во всех форматах.

По темам. Стартовали переговоры уже традиционно - с военно-политических вопросов. Вне безопасности сегодня нет экономики.

При безусловной важности и сложности вопросы защиты границ и безопасности решаются гораздо быстрее, чем вопросы той же свободной торговли или равного доступа к сырьевым ресурсам. Безопасность - прямая компетенция президентов, а люди в форме - отличные исполнители. Если бы та же дисциплина выдерживалась, например, в нефтегазовой сфере, тема давно ушла бы из союзной повестки.

Самый "дорогой" вопрос в отношениях - по нефти и газу возник из-за невыполнения питерских решений президентов. Тогда, в 2017-м, договорились: Россия снижает вывозные пошлины на нефть до нуля, забирая с компаний налогами, но компенсирует Беларуси потери в полном объеме. Механизм назвали странным словом "перетаможка". И соглашение работало, но ровно до тех пор, пока мировая цена на черное золото не поползла вверх, и в России не посчитали, что Беларусь слишком много зарабатывает на переработке.

Слишком или не слишком - вопрос не из области государственных решений и соглашений. А потому к встрече в Сочи правительства нашли сразу две развязки нефтегазового спора.

О результативности прямого диалога в Сочи и решимости лидеров снять все наболевшие вопросы говорит простой факт. Уже сегодня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президентов. Не дожидаясь встречи в Душанбе, лидеры окончательно решили вопрос исполнения нефтегазовых договоренностей. А это фундамент экономического блока. В итоге и поступления в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть, и расчеты за природный газ уже сегодня полностью согласованы.

Противникам белорусско-российской интеграции и хотелось бы найти здесь сенсацию, но президенты даже шанса для этого не оставили - уверены эксперты.

Решен в Сочи и самый старый в отношениях - продовольственный - дисбаланс. Когда наша мясомолочная отрасль по тем или иным соображениям выдавливалась с российских прилавков. Кардинально новых механизмов правительства не предложили - вернувшись к уже традиционным балансам поставок. Их уточнили, согласовали и подпишут в Могилеве на форуме регионов. Именно за такую прозрачность, без частных интересов и дискриминации всегда выступала Беларусь. И, что важно, российские потребители - голосующие российским рублем за наше качество и натуральность.

Подробности продовольственных балансов озвучил профильный вице-премьер Михаил Русый. Отметив, что по итогам года весь согласованный объем должен быть поставлен, а на год следующий поставки хоть не на много, но вырастут.

Чтобы мясо-молочных конфликтов не возникало впредь, предложено ввести ответственность за выполнение балансов, причем с обеих сторон. И Беларусь настаивает на подобном дисциплинирующем стимуле.

Ни одна успешная интеграция невозможна без равных условий хозяйствования. Особенно если производства так тесно связаны, как белорусско-российские. Например, в машиностроении - тракторы, грузовики и городская техника, порой просто невозможно подсчитать, сколько в них российских комплектующих, труда и материалов, а сколько белорусских. Проще считать их союзными. Включая на равных во все программы поддержки - от госзакупок до возврата утильсборов. Именно на этом настаивает Беларусь, открывая совместные предприятия в России и поддерживая российские регионы прямыми поставками на самых льготных в мире условиях.

Критика Президента правительством услышана. До 1 октября на руках у переговорщиков будет полный и объективный анализ условий в союзном машиностроении. С фактами и цифрами. Для Беларуси, как и для России, это вопрос принципиальный, и даже политический. Ведь за каждой кооперацией в промышленности - десятки трудовых коллективов и сотни тысяч рабочих мест. А это и импортозамещение в условиях санкций, и избиратели, и те, кто сегодня реально наполняет пенсионный фонд.

Промкооперация важна еще и как фактор экономии ресурсов в тяжелые времена, и как фундамент общей промышленной политики в рамках Евразийского союза. Без нее ни один экономический договор не жизнеспособен в перспективе.

Невозможна евразийская интеграция и без успешной кредитной истории. Односторонний пересмотр финансовых обязательств всегда подрывает доверие к финансовым институтам и снижает их привлекательность для новых участников. Отсюда столь позитивно была воспринята рынками новость о скором выделении 6-го евразийского кредитного транша Беларуси. Как любят говорить в мире финансов - главный ресурс банкиров даже не деньги, а репутация.

Сегодня российская экономика живет в условиях тяжелых санкций. И бьют они в первую очередь по сфере высоких технологий.

Еще и поэтому так важны для двусторонней и глобальной повестки примеры успеха союзников в больших и технологичных проектах. Яркий образец - атомное строительство, где Россия конкурирует с такими гигантами, как США, Франция и Япония. Конкурирует за всю Евразию. Образцово-показательная белорусская атомная станция - не просто стройплощадка, это витрина возможностей и Росатома, и надежности всей российской энергетики даже в условиях санкционного давления. Оттого атомный проект звучал отдельным блоком на переговорах в Сочи.

Еще два важнейших вопроса, по которым в ближайшее время союзники придут к согласию, связаны с границей и логистикой. Президента России "удивил" факт дискриминации белорусских грузоперевозчиков в пользу польских и прибалтийских. Мало того, что квоты ограничивают честную конкуренцию, так еще и преференции раздаются тем странам, которые проводят далеко не дружественную политику в отношении России.

Столь же ненормально воспринимается на союзном пространстве восстановление границы между Беларусью и Россией. По крайней мере для иностранцев. Что абсолютно законно и прозрачно для правоохранителей двух стран въезжают на белорусскую территорию, но не могут попасть в Россию.

Свою убежденность Беларусь готова отстаивать с фактами на руках. Так за полтора года без виз к нам прибыло более 130 тысяч иностранцев. При этом никаких издержек в сфере нелегальной миграции или национальной безопасности Россия не понесла. И даже такой массовый спортивный праздник, как чемпионат мира по футболу не испортил общей картины. А значит, свои обязательства Беларусь исполняет и готова к общему визовому пространству от Бреста до Камчатки. Как верный союзник и надежный форпост безопасности на западных рубежах.

В текущем году белорусско-российская интеграция отметила совершеннолетие. 21 год, которые подтвердили, что выбор союзника был неслучайным, от союзных обязательств Беларусь не отступит, но как серьезный и взрослый субъект международных отношений будет бороться за буквальное и безусловное исполнение всех договоров и соглашений.