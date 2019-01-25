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За 2018 год таможенники заработали для республиканского бюджета почти 9,5 миллиардов рублей
Таможенные доходы и распределение ввозных пошлин в ЕАЭС. Эти и другие темы Президент Беларуси накануне обсудил с председателем Государственного таможенного комитета Юрием Сенько.
По итогам года таможенники заработали для республиканского бюджета почти девять с половиной миллиардов рублей. Это на треть больше, чем в 2017. И такую положительную тенденцию предстоит сохранить. Детально рассмотрели и вопрос адаптации национального законодательства к Таможенному кодексу ЕАЭС. Этот процесс планируют завершить в конце 2019 года. Глава государства интересовался и распределением ввозных таможенных пошлин в Евразийском союзе. За минувший год Беларусь направила в союзный бюджет 600 миллионов долларов. Обратно, уже в бюджет нашей страны, вернулась сумма на 77 миллионов долларов меньше. Такое распределение Юрий Сенько назвал не совсем справедливым.
Напомним, граница Беларуси является еще и внешним контуром Евразийского союза. Стражи наших рубежей обеспечивают серьезный заслон наркотрафику, контрабанде и незаконной перевозке оружия. Только за прошлый год благодаря таможенникам изъято более 225 килограммов наркотиков, заведено 130 уголовных дел по фактам преступных действий. В то же время правоохранители продолжают развивать технический потенциал. Вчера председатель ГТК Беларуси дал большое интервью проекту "Разговор у Президента".
Какие экономические отношения выстраиваются со странами-партнерами, каких изменений ждать в отечественном законодательстве и как упростить таможенные формальности, сосредоточив внимание на безопасности? Об этом и не только узнаете в проекте "Разговор у Президента" на нашем сайте tvr.by.
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