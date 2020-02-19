По итогам переговоров президентов Беларуси и Египта подписан пакет документов

От промышленной кооперации до высоких технологий. Белорусский опыт в самых разных сферах интересен Египту. Это показала сегодняшняя встреча лидеров двух стран. В Каире президенты провели сразу несколько раундов переговоров. Александр Лукашенко там с официальным визитом. Беларусь для Египта - надежный партнер. Нас связывают совместные машиностроительные проекты, взаимодействие в науке и образовании. Для нашей страны это выход на Африканский континент. Но это вопросы экономики.



Не менее важен и политический вектор. Здесь у Минска и Каира, как сказал сегодня наш Президент, нет закрытых тем. Этот факт подтверждает и решение открыть в белорусской столице посольство Египта.



Кстати, обсудили и совместную масштабную работу на Суэцком канале. Беларусь намерена принять участие в создании там особой экономической зоны. Судоходный канал и его дублер - новый Суэцкий канал - связывает Африку и Евразию. Под сотню судов в день и примерно 10 % от мирового грузооборота - согласитесь, внушительно. Где еще Беларусь и Египет нашли общий язык, расскажет Наталья Бреус.





Белорусские тракторы популярны в Египте

С "Беларусом" познакомился еще мальчишкой, рассказывает фермер Собхи Саад. На его полях под Александрией выращивают все - от картошки до кукурузы. Еще родители возделывали землю именно с белорусским помощником, проблем не знали. Став фермером, Собхи не стал экспериментировать, купил 2 десятка проверенных машин.

Собхи Саад, фермер:

"Белорусский трактор - это знак качества. Он идеален по мощности и по цене. Ему нет конкурентов, в любых условиях пройдет".



Уж точно не худшие слова, которые можно услышать в 100-миллионном Египте. Если он для нас прежде всего ассоциируется с жарой, пирамидами и отдыхом, то мы для них и, правда, настоящие пахари и кладезь высоких технологий.

Опираться на таких друзей всегда выгодно. Наш Президент в Египте не впервые, работать приходилось с разными руководителями этой страны, но именно при аль-Сиси начался интенсив в двусторонних отношениях.

Александр Лукашенко встретился с Абдель Фаттахом аль-Сиси

Неслучайно именно он в прошлом году, будучи в Минске, стал обладателем белорусского ордена Дружбы народов, а среди кавалеров высокой награды, помимо египетского лидера, например, Путин, Алиев и Чавес.

Дворец "Аль-Иттихадия", в котором стартуют официальные переговоры, был построен больше 100 лет назад. Прежде здесь располагалась штаб-квартира федерации арабских республик, а во время двух мировых войн это место было госпиталем для британских солдат.

Уже в XXI веке горячая волна "арабской весны" несколько раз накатывала на Египет, но страна старается наверстать упущенное за время военных конфликтов, экономического и политического кризиса. Начиная с 2014, когда египетский народ избрал Абдель Фаттаха аль-Сиси главой государства, ближневосточная страна ставит во главу угла большие цели. И сильная рука выпускника Военной академии и министра обороны, которым был аль-Сиси, тут кстати.

Период потрясений позади. Египет работает над тем, чтобы вернуть себе центральное место в арабском мире и Ближневосточном регионе. Для нас это важный партнер в этой части земного шара и точка входа на большой Африканский континент.

Совместными усилиями - на новый уровень

Абдель Фаттах аль-Сиси, Президент Египта:

"Белорусско-египетские отношения быстро развивались в последнее время, особенно после вашего предыдущего визита. Уже после министры много встречались, подписанная дорожная карта дала толчок сотрудничеству".

Последние года три отношения Минска и Каира развиваются с турбоскоростью. Лидеры всячески этому способствуют. Не так быстро, как хотелось бы, но постепенно становится заметен эффект общих усилий. Растет торговля - в прошлом году на треть.

Неплохо закрепляется пул белорусских промышленных гигантов вдоль Нила. Запущен совместный проект по созданию МАЗовской техники. Действует производство комбайнов и тракторов в Александрии. Работают над локализацией. На подходе - "Амкодор", Минский моторный завод.

Беларусь заинтересована принять участие в создании особой экономической зоны Суэцкого канала

Вот уж точно наши "ворота на восток". Кстати, именно так зачастую называют 20-миллионный Каир, который из года в год уверенно прирастает населением. Растет и экономика Египта. Больше половины ВВП страны делает туризм и перевозка грузов через Суэцкий канал. Каир инициирует вокруг него создание особой экономической зоны - мы готовы участвовать.

Абдель Фаттах аль-Сиси, Президент Египта:

"Месторасположение Египта и Беларуси на международной карте позволит открыть новые рынки перед египетской и белорусской продукцией как в странах Евразийского экономического союза, так и в арабском мире и африканских странах".

Белорусский опыт для амбициозных проектов Египта

Плюс здесь взялись за инфраструктурные проекты - чего только стоит амбиционный проект новой столицы! Обновить хотят и больше 4 тысяч предприятий. Вот такой глобальный курс на индустриализацию - белорусский опыт, кадры, технологии будут очень кстати на севере Африки!

Беларусь может принять участие в модернизации египетских предприятий

Павел Утюпин, министр промышленности Беларуси:

"Это шанс для отечественного станкостроения. В то же время он заметил, что белорусские предприятия не смогут охватить все эти объекты, но даже участие в 10-15% от их количества будет хорошим результатом".



Сотрудничество в сфере высоких технологий и безопасности

Темп между Минском и Каиром был взят высокий - что дальше? Подключаем инновации, образование, науку - вот где новые точки роста. Продвигать готовы на египетский рынок высокотехнологичную продукцию - от систем общественной безопасности до медоборудования, помогать с цифровизацией и IT. И это только то, что навскидку. Без кадров масштаб задач не осилишь. За подготовкой египтяне едут в Беларусь. Для них - система грантов. Совместная подготовка в технологическом, система грантов, обмен аспирантами.