По следам сочинских переговоров. Отношения с Россией Президент обсудил с правительством и силовиками

Тема трансфера власти в Беларуси на переговорах не обсуждалась

Хотя об этом сразу поспешили написать средства массовой информации, которые целенаправленно раскачивают ситуацию в нашей стране.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Естественно, нас качали, их качают. Идет сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают. Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля.

Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: "не спала волна активности"

Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы. Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти".



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