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По следам сочинских переговоров. Отношения с Россией Президент обсудил с правительством и силовиками
Тема трансфера власти в Беларуси на переговорах не обсуждалась
Хотя об этом сразу поспешили написать средства массовой информации, которые целенаправленно раскачивают ситуацию в нашей стране.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
"Естественно, нас качали, их качают. Идет сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают. Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля.
Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: "не спала волна активности"
Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы. Никакого трансфера быть в Беларуси не может. Я уже сказал: никакие дети, никакие внуки и правнуки не могут после президента Лукашенко претендовать на эту должность. Все будет по конституции и закону. Конституцию мы примем, как я говорил, в январе-феврале будущего года. Вот и весь трансфер власти".
Страны договорились продолжать координировать внешнюю и оборонную политику
Сотрудничеству в военной сфере по традиции уделили большое внимание. Беларусь и Россия намерены и дальше действовать в рамках совместной группировки войск. При этом Александр Лукашенко отметил, что российская армия - одна из сильнейших в мире, и белорусским военнослужащим было бы неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными.
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