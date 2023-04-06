По всем вопросам мы найдем приемлемые для обеих сторон решения - Путин на заседании ВГС

"Правительства и парламенты активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы. Хочу вас за эту работу поблагодарить и выразить надежду на то, что, если и будут какие-то вопросы до сих пор еще не согласованные (хотя я таких не вижу), если что-то возникнет в ходе живого общения и реальной работы, то мы, безусловно, как это всегда и было в практике нашей совместной деятельности, согласуем и найдем приемлемые для обеих сторон решения", сказал Президент России.