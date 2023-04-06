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По всем вопросам мы найдем приемлемые для обеих сторон решения - Путин на заседании ВГС
По всем вопросам Беларусь и Россия найдут приемлемые для обеих сторон решения. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании Высшего госсовета Союзного государства Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.
Глава российского государства тепло приветствовал участников заседания, прибывших в Москву: "Все для вас близкое, не чужое, свое". Он подчеркнул, что обе страны очень плотно работают по линии Союзного государства.
"Правительства и парламенты активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались только для того, чтобы зафиксировать результаты вашей работы. Хочу вас за эту работу поблагодарить и выразить надежду на то, что, если и будут какие-то вопросы до сих пор еще не согласованные (хотя я таких не вижу), если что-то возникнет в ходе живого общения и реальной работы, то мы, безусловно, как это всегда и было в практике нашей совместной деятельности, согласуем и найдем приемлемые для обеих сторон решения", сказал Президент России.
В повестке мероприятия - ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы и союзных программ. Еще одна ключевая тема - разработка Концепции безопасности Союзного государства.
Традиционно часть вопросов повестки ВГС будет связана с текущей деятельностью в рамках Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.
Фото: БЕЛТА
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