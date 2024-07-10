Почему Лукашенко - национальный бренд Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко - это национальный бренд, свойский, народный, от земли. И в выражениях "будет очень интересно", "любимую не отдают", "факты на стол" каждый белорус узнает именно Александра Лукашенко. Яркие фразы, однажды сказанные главой государства, ушли в народ - их наносят на майки и сумки.

Мерч Первого есть в гардеробе и у самого Президента. Анастасия Бенедисюк рассказала о белорусском лидере его же словами.





Александр Лукашенко - один из самых открытых и откровенных президентов. За 30 лет от первоисточника мы узнали, что жизнь его "как белка в колесе". И "если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать". Если задуматься, это ведь к каждому из нас применимо.

Говорить емко, четко, чтобы слышали и суть понимали - то, что отличает Александра Лукашенко, что выделяет его и среди многих зарубежных коллег. Уже крылатая фраза: "Президентами не становятся, президентами рождаются!"

"В президенте важны "закваска" (начало начал) и только потом опыт (но без него нельзя!)", - так Лукашенко отвечал на вопрос: "а получится ли у Зеленского?" Нет! Потому что фундамента у него не было и времени его заливать - тоже.

"Сила (нашего Президента) - в правде".И если вы с этим не согласны - "факты на стол". Чтобы знать, как "спит Александр Лукашенко - с ним нужно спать". А как работает? "Надо раздеваться и работать". А ведь были и те, кто эту фразу в 2016-м воспринялбуквально - Президент задает тренды! Но суть была глубже.





На Беларусь по-прежнему давят, мы "жесточайше" под санкциями. Но никто не отменяет жизнь в стране, белорусы в Беларуси - главная ценность. Кто хорошо работал - тот заслужил.

А "любая дурница", как говорит Президент, заканчивается, "доллары на хлеб не намажешь", и "Европе нужно понять - ее будущее только с Беларусью". Не согласны - тогда уже Европе совет: "Надо раздеваться, напрягаться и работать".

Мы, конечно, "не дадим Европе замерзнуть", но "подавитесь вы этими санкциями". Ну, классный же у нас лидер! Хлесткий, жесткий (но дисциплина важна), чуткий (с людьми нельзя иначе) и ироничный (времена такие).





Ну, диктатор, так диктатор. В этом тоже есть определенный выигрыш. При этом если вы думаете, что, находясь у власти, что-то чрезмерное мог получить Президент… "Я работаю на большой, высокой должности, которую мне доверил народ. Работаю. А не властвую", - говорил он.

Это тяжкий труд. Александр Лукашенко призывает: "Чтобы сохранить мир в своей стране, традиции, духовный стержень, мы должны быть сильными", "время выбрало нас".

Президент уверяет: народ должен жить обычной жизнью - сеять, жениться, рожать детей, выпивать, но в меру, потому что кто пьет каждый день - с теми Лукашенко не дружит.





"У нас нет излишних геополитических амбиций, но нет и комплекса аутсайдера"! "Нам нужен только мир". "Все остальное мы найдем и купим".

В первые выходные июля на малой родине Александра Лукашенко прошло Купалье. Более 96 тыс. человек приехали в Александрию. Погуляли по живописным местам, попили целебной воды из Трофимовой криницы, окунулись в купели - она открыта круглый год, зашли в школу, где учился Президент. Это все про ту самую закваску, начало начал. Александр Лукашенко помнит непростое и даже бедное детство, ценит людей и не хочет их подвести. Как настоящий Батька! В этом и ответ, почему вкус власти для него горький!