Почетные гости церемонии открытия ІІ Европейских игр продолжают прибывать в нашу страну





Так, с самого утра состоялась встреча с Президентом Грузии. Александр Лукашенко лично встретил Саломе Зурабишвили и поздравил ее с назначением на пост главы государства - ее избрали полгода назад. Для Президента Грузии - это первый визит в Минск. Она прилетела вчера, но сегодня вынуждена вернуться обратно: накануне в Тбилиси вспыхнули акции протеста и Саломе Зурабишвили необходимо быть в стране. Потому встреча во Дворце Независимости прошла раньше запланированного времени. Между странами за последние годы отношения вышли на новый уровень. В 2018-м товарооборот практически достиг планки в 90 млн долларов, а в начале нынешнего прирос на 40 %. В ближайшие год-полтора цифры должны увеличиться вдвое. Ожидается, что достижению этих планов поспособствует и открытие в Минске Грузинского дома - оно запланировано на конец августа.





Саломе Зурабишвили отметила, что она долго готовилась к этому визиту, но в сложившейся ситуации не может не вернуться в свою страну. Глава Грузии пожелала Беларуси достойно провести ІІ Европейские игры. Хоть и на расстоянии, она будет болеть за своих спортсменов. От Грузии на соревнованиях выступят более 60 атлетов. Основную ставку делают на вольную борьбу, дзюдо и самбо. Грузинские борцы приехали на Игры в Минск сильнейшим составом.