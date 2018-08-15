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Почти 77 миллионов рублей выделят из республиканского бюджета на подготовку и проведение II Европейских игр
На подготовку и проведение II Европейских игр из республиканского бюджета за счет резервного фонда Президента Беларуси выделят почти 77 миллионов рублей.
Соответствующий указ сегодня подписал Глава государства. Деньги направят на проведение капитального и текущего ремонтов - благоустройство Дворца спорта, республиканских центров олимпийской подготовки по гребным видам спорта и по теннису. Также средства пойдут на подготовку спортивных объектов по месту проживания участников соревнований и общежития для расселения части студентов, которые проживают в студенческой деревне. Часть денег выделят на размещение тематических материалов в ведущих европейских СМИ, организацию и проведение допинг-контроля спортсменов, услуги программно-технического блока для проведения соревнований.
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