Почти 77 миллионов рублей выделят из республиканского бюджета на подготовку и проведение II Европейских игр

На подготовку и проведение II Европейских игр из республиканского бюджета за счет резервного фонда Президента Беларуси выделят почти 77 миллионов рублей.

Соответствующий указ сегодня подписал Глава государства. Деньги направят на проведение капитального и текущего ремонтов - благоустройство Дворца спорта, республиканских центров олимпийской подготовки по гребным видам спорта и по теннису. Также средства пойдут на подготовку спортивных объектов по месту проживания участников соревнований и общежития для расселения части студентов, которые проживают в студенческой деревне. Часть денег выделят на размещение тематических материалов в ведущих европейских СМИ, организацию и проведение допинг-контроля спортсменов, услуги программно-технического блока для проведения соревнований.