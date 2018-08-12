Рабочая поездка в Гомельский регион - это хорошая возможность оценить социально-экономическое развитие всей области. Новинки не только в медицине показали на этой неделе Главе государства. В минувшем году Александр Лукашенко поручал создать сельскохозяйственный космический корабль. Накануне уже на полях под Александрией Президент лично испытал новую зерноуборочную машину. Подробности в сюжете наших корреспондентов.

Высочайшая чистота работы. Новинка Гомсельмаша испытание на полях "Александрийского" прошла на самом высоком уровне. Всего несколько зерен после уборки. А это главное - собрать урожай без потерь.

Суперкомбайн этим летом испытывают в реальных условиях жатвы в трех регионах страны. Меньше года назад конструкторам Глава государства поставил задачу - собрать машину мирового уровня. Вчера Александр Лукашенко провел тест-драйв новой техники.

Комбайн с приставкой "супер" для суперурожайных полей. Исключительно белорусская разработка, хотя конструкторы не скрывают: брали на вооружение мировой опыт. 24 тонны зерна в час, скорость по полю около 8 километров в час. Убрать зерновые теперь можно почти втрое быстрее. Первые эмоции Александра Лукашенко и оценку новинки Гомсельмаша получаем буквально с колес.

Особое внимание белорусский лидер обратил на необходимость большей локализации при производстве и обучение механизаторов. Президент образно шутит: "За такой штурвал можно пустить разве что профессора, человека с инженерной хваткой". Поэтому их будут отправлять на завод, чтобы могли ознакомиться с техникой на месте - за день до этого договорились на предприятии.

Впрочем, Президента интересует не только техника. А весь цикл, начиная с основ - семян и селекции. Белорусская пшеница дает 100 центнеров с гектара, невзирая на погодные условия, а это лучше, чем даже самый именитый импорт.

Не менее принципиальный вопрос - система хозяйствования. "Александрийское" - крупный холдинг (полный замкнутый цикл). Есть свой бренд и торговая сеть. Однако серьезно сказывается кредитная нагрузка. Глава государства поручил на примере успешного агрохолдинга отработать финансовую схему в масштабах всей Беларуси, чтобы предприятия могли развиваться и погашать займы.

Опыт "Александрийского" будут применять и в других агрохолдингах. Например, в «Купаловском» или новом, который можно создать в Шкловском районе, не раздавая хозяйства по полям. Рекомендуют ставку делать на высочайшее качество.

О новой линейке Гомсельмаша (а это три модели) подробно говорили в пятницу во время посещения Президентом завода в Гомеле. Суперкомбайн, испытанный лично Президентом, – самая мощная, люксовая, версия.

Вторая машина - улучшенная массовая версия. На треть производительнее. И еще одно направление - газомоторные двигатели. Выигрывают на топливе и экологичности. Комбайны в 2,5 раза дешевле мировых аналогов.

Новые машины станут визитной карточкой Гомсельмаша. В серийное производство пойдут через год, прежде их обкатают на опытных полях. Глава государства поручает провести эксперимент - выбрать одно хозяйство на Гомельщине - на весь следующий агросезон и туда отправить опытные образцы, и всю необходимую инфраструктуру. Обкатаем у себя, заинтересуются и зарубежные партнеры.

Спрос сегодня на всю технику, выпускаемую заводом. Третий год высокая прибыль. Но, безусловно, есть и проблемы - докладывает гендиректор холдинга. Нужна гарантия государства под три инвестпроекта. необходимо обновить оборудование. Не обошли стороной тему конкуренции и субсидий. Соседи создают препоны для нашего экспорта.

Главный партнер-конкурент на востоке - Ростсельмаш - на треть субсидируется вопреки договоренностям в Евразийском экономическом союзе. В итоге конечный потребитель получает машины по цене, которая значительно ниже заводской. Президент отметил, будут прилагаться все усилия для создания равных конкурентных условий.

Чтобы в меньшей степени зависеть от внешних рынков, Президент призывает искать и другие ниши для развития: например, заняться реанимацией техники ветхой. Подарить им вторую жизнь дешевле, чем строить с нуля новую технику. В первую очередь это касается машин белорусских промышленных гигантов - МАЗа, МТЗ и Гомсельмаша. Ровное развитие холдинга - одна из причин, почему его не будут продавать инвестору. Об этом Глава государства скажет тем, в чьих сегодня руках поистине народное достояние. Главное поручение коллективу лишь одно - качество, ведь только так сегодня можно выдержать конкуренцию.

После встречи с Президентом работники предприятия откровенно признаются - это общение оставило много позитивных эмоций. А поручение по качеству уже принято к исполнению.