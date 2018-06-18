Под брендом "Президент"

Будучи в Китае, Александр Лукашенко встречался и с коллегой Си Цзиньпином. О взаимоотношениях между политиками можно сказать коротко: себя называют друзьями. И, помимо пунктов официальных и протокольных, всегда находят время вещам душевным. Например, друзьям принято дарить подарки.

А еще друзей принято удивлять. Так Александр Лукашенко среди прочего презентовал другу белорусский шоколад. Репортеры подметили: на обертке надпись "Президент. Эксклюзив". И ведь правда - в начале июня такую плитку не найти в магазинах. При этом шоколад особый, разработан по поручению Президента. А отношение Главы государства к здоровому образу жизни все мы прекрасно знаем. Потому и состав особый. Продукт натуральный и низкокалорийный. Так что, и девушкам за фигуру можно не волноваться.

Прекрасная новость. Но стоит отметить, что это только один из полезных продуктов, созданных по инициативе белорусского лидера.

"Главный эфир" решил посмотреть на явление шире. Ведь нередко именно с подачи Президента в Беларуси появляются не только интересные продукты, но и знаковые объекты и идеи для благоустройства наших городов.

Кстати, в борьбе за продажи слово "президент" в своих торговых марках используют разные мировые компании. Перечислять не будем, но имеют ли непосредственное отношение к производству таких продуктов главы зарубежных государств, остается загадкой. И есть здесь большая доля пиара. Но такой подход - точно не про белорусов.

Слово "президент" обязывает, и не только непосредственно словом - в первую очередь качеством и делом! В этом репортаже мы не просто составим топ продуктов, связанных с нашим Президентом, но и расскажем, как они создаются при личном участии Александра Лукашенко. Речь пойдет и о знаковых объектах, создание которых вчера было идеей Главы государства, а сегодня стало национальным достоянием.

Рассказывает Ольга Макей.

Это конвейер самого лакомого производства страны. "Коммунарка" ежедневно производит для нас 100 тонн сладостей. Шоколад, конфеты, вафли, карамель. Все это можно встретить на прилавках. Об этом мало кто знает, но 5 лет назад специалисты фабрики взялись за реализацию важного задания - предстояло разработать набор конфет под брендом "Президент".

Так уж заведено у глав государств - при встрече обмениваться подарками. Не раз Александр Лукашенко своих коллег угощал и вот таким белорусским лакомством. Это конфеты "Президент". Их не встретишь в продаже, все дело в том, что у этих сладостей короткий срок годности. Поэтому готовят такие конфеты исключительно под заказ.

Производство этих конфет показывают впервые. Дарить такой сладкий подарок может только лично Президент. Такова традиция. На фабрике гордо заявляют: в любом зарубежном визите Главу государства сопровождают эти конфеты. Их называют "Золото", "Серебро", "Бордо". По цвету упаковки. Первые три эксклюзивные сладости разработали в 2013-м по поручению белорусского лидера.

И хотя выпускают их небольшими партиями, немало съедается и в процессе производства. Ведь чтобы создать новую конфету, дегустаторы пробуют по 30 штук. Но это тот случай, когда на фигуру не повлияет. Состав - натуральный: какао, сливки, орехи, изюм или воздушный рис. Хотя, как говорят на фабрике, главный секрет этой сладости в другом - она дарит хорошее настроение!

Но по поручению Президента - не только сладости. Беседуя с телевизионщиками в студии на Макаенка, Александр Лукашенко делится: однажды в Китае попробовал очень вкусный хлеб. А Беларусь ведь аграрная страна, должны производить не хуже. Конкурс на лучшую рецептуру объявили среди хлебозаводов страны. А уже сегодня такую буханку может купить каждый белорус.

Это Могилев. На предприятие "Домочай" мы приехали в 6 утра, чтобы увидеть процесс производства хлеба. Того самого, который по поручению Президента разработали белорусские технологи. В объектив телекамеры процесс попадает впервые. С десяток ингредиентов смешивают машины, чтобы получить в итоге тесто, которое буквально дышит.

Дальше - расфасовка по формам. И в теплые шкафы с температурой до 35 градусов, где тесто около часа будет "подходить". Затем в печь.

На остывание - 3 часа, после - сразу в торговую сеть. Это только с виду буханка кажется большой, на самом деле хлеб легкий, всего 900 грамм. За два года объемы производства президентского хлеба выросли в 20 раз - до 30 тонн в месяц. Все из-за огромного спроса. Не только в Беларуси.

Для того чтобы добравшись к покупателю через океан хлеб оставался таким же вкусным, на заводе его замораживают. При минус 35 на протяжении 4-х часов. После разморозки он не только сохраняет вкус и аромат, но и не теряет форму!

Но не хлебом единым… Как же в славянской традиции без культуры пития? Так уж сложилось исторически. История этого минского предприятия насчитывает 125 лет! Именно "Кристаллу" доверили выпускать уникальный продукт - крепкий напиток под маркой "Президент". Такой бренд обязывает, потому и решили удивить. Специалисты отрасли и науки разработали уникальную рецептуру водки. Сначала ее делали на зарубежных спиртах. Модернизация производств позволила освоить выпуск собственного сырья. 7-ступенчатая очистка плюс вода с родниковыми свойствами. Но весь спектр ингредиентов держат в секрете.

Особая щепетильность в подходах производства эксклюзивного напитка понятна. Такой презент от Александра Лукашенко могут получить в подарок коллеги-президенты. Надо держать марку! На каждой бутылке, помимо премиального декора, уникальный код.

И хотя такой эксклюзивный товар не продается, серия ограниченная, такой особый производственный опыт предприятию очень кстати. Это возможность по-новому взглянуть на все технологические процессы уже при серийном выпуске.

Завершает топ продуктов под брендом "Президент" новинка этой недели - эксклюзивный шоколад. В составе - купаж какао-бобов из 4 солнечных стран и никаких консервантов! Вкусный допинг без вреда фигуре может включить в рацион каждый. Подтвердили это спортсмены, артисты, бизнесмены и политики, которые собрались на презентации шоколадной трилогии в легендарной "Лакомке".





Пока фабрика только готовит крупные экспортные партии, "Главный эфир" отправился за пределы Беларуси, чтобы поинтересоваться мнением потенциальных покупателей. Сергей Малоземов - российский ведущий программы о еде - еще и дипломированный врач. Белорусский эксклюзив не только изучил по составу, но и попробовал.

А это Бельгия, законодатели шоколадной моды. Дегустацию наша съемочная группа проводит среди жителей и туристов Брюсселя.

Новым шоколадом Александр Лукашенко уже угостил лидеров Китая и Таджикистана. Кстати, зарубежные поездки, а их у Главы государства десятки на год, не только повод для встреч и переговоров, но каждая командировка для Президента - это возможность увидеть новые города и оценить, как меняются старые, а заодно - подметить интересные детали. Ведь, почему бы не перенять опыт, если он на пользу? И касается это не только продуктов, но и новшеств для страны.

Одна из таких идей - создание знакового для Беларуси Дворца Независимости. Такие мощные символы государственности есть у многих партнеров. Александр Лукашенко не раз бывал у коллег из Азербайджана, Туркменистана, Казахстана, где дворец президента выполняет не просто представительские функции, а является визитной карточной страны.

Кадры из Дворца Независимости в Минске мы видим почти каждый день. Этот знаковый символ уже стал синонимом важнейших событий государства. Здесь вручают награды заслуженным людям, напутствуют молодежь, на совещаниях принимают серьезные решения и встречают зарубежных гостей. Здесь, на саммите "нормандской четверки", обсуждали судьбу Украины, а Президент приносил присягу во время инаугурации. Сегодня Дворец Независимости уже стал символом политического суверенитета Беларуси.

Дворец Независимости открылся в 2013-м году. Тогда белорусские строители установили рекорд: на возведение объекта отвели 57 месяцев, это почти 5 лет, справились за два года. Когда в стране есть люди и технологии, возможно все. Дворец стал лучшей рекламой белорусским производителям. Почти все здесь создали наши мастера.

Дворец Независимости собрал таланты белорусов. Уникальные гобелены, мозаика, ткани. А еще технологические ноу-хау. Например, остекление купола зимнего сада еще и обогревает: аналогов в мире нет. И, конечно, интерьеры украшают белорусская мебель и освещение.

Во Дворце Независимости 23 люстры и более 150 бра. Люстра, которая входит в список самых больших в мире, в универсальном зале. Ее размеры впечатляют: длина 9, ширина 5 метров. Весит 2 тонны, а в конструкции - 360 лампочек, обязательно теплого оттенка. Только так хрусталь заиграет на свету.

То, что на это способны белорусские мастера, многие скептики сначала не верили.

А высококлассные люстры вот уже более 2-х десятилетий создают на предприятии "Каскад" в Лиде. Здесь не приветствуют механизацию процесса, каждая подвеска крепится на люстру исключительно вручную. За эти годы предприятие ни разу не повторилось. Все люстры для Дворца Независимости были изготовлены по индивидуальному эскизу. Большинство из них прошло процедуру золочения, не только красоты ради.

Лидские хрустальные шедевры украшают залы Несвижского замка, Большого театра Беларуси, Национальной библиотеки, Белгосцирка. Сейчас предприятие занято производством освещения для Могилевского дворца культуры. Выиграли и конкурс на создание светового решения в здании Верховного суда в Минске. А еще за такие люстры, которые белорусы производят сами, за границей готовы платить сотни тысяч долларов.

Дворец Независимости, а вместе с ним и площадь Государственного флага, уже стали национальным достоянием. Кстати, и на проспекте Победителей Президент подсказал важную идею для городских архитекторов. Взглянуть на безопасность прохожих заставил несчастный случай с 11-летней девочкой. Решение Александр Лукашенко подсмотрел во время визита в Китай.

Отправляемся в Китай. Это сердце Пекина - площадь Тяньаньмэнь. Потоки туристов здесь никогда не иссякают, в день - десятки тысяч человек. При таком скоплении людей важно заботиться не только об эстетике, но и о безопасности. Архитекторы нашли выход: от многополосной магистрали защищают декоративные преграды. При этом не выбиваются из общей архитектурной стилистики.

Возвращаемся в Минск, проспект Победителей. Пешеходный переход, где произошел трагический случай, по поручению Президента закрыли сразу же. Отгородили и проезжую часть. Но забор был решением временным, исключительно ради безопасности. Над дизайном ограждения пришлось поработать, важно было совместить эстетику с безопасностью. Уже сегодня видно: выглядит гораздо лучше старого.

Еще один знаковый объект, реконструкция которого стала принципиальным решением Президента, - стадион "Динамо". Когда Баку принимал I Европейские олимпийские игры, Минск только мечтал стать столицей следующих. И если Азербайджан к форуму построил все с нуля, в Беларуси все объекты уже были, кроме главного - предстояло реконструировать стадион "Динамо".

Первые игры, на открытии которых был и Президент, конечно, впечатлили. Важно, чтобы и вторые не опустили планку, поэтому за реконструкцию "Динамо" взялись незамедлительно. Объект превратился в настоящую молодежную стройку, которая стала еще и объединяющей. Вместе с белорусами трудились ребята из России и Украины. А во время субботника 2 года назад работы по бетонированию здесь выполняла и бригада Президента. Стояла задача создать современный и технологичный стадион. При этом сохраняя исторический облик символа белорусского спорта.

Самой заметной особенностью стадиона стала крыша, которая укрывает почти 80% зрительских мест, а разместит стадион 22 тысячи человек. 7 уровней основной трибуны, 42 VIP-ложи, 141 комментаторская кабина. Здесь же сосредоточен и весь интеллект объекта – это системы управления светом и мультимедиа.

Еще одна особенность стадиона в беговой дорожке. На ней хоть сегодня можно проводить Олимпийские игры. Дело в том, что полотно для "Динамо" разработала известная итальянская фирма, которая обеспечивает все олимпийские стадионы - от Монреаля в 1976-м до Рио в 2016-м.

Особенность - в уникальной структуре дорожки. Исследователи долго изучали все движения бегунов и создали покрытие так, чтобы при отталкивании поверхность пружинила, делая бег более эффективным. "Главный эфир" протестирует дорожку первым!

Кроме современной дорожки на "Динамо", умная система хронометрирования, которая отслеживает промежуточные результаты. Здесь предусмотрены секторы для прыжков, толкания ядра, метания копья, диска и молота. Есть два больших экрана, на которых болельщики смогут рассмотреть самые яркие эмоции спортсменов, но главное, чтобы они были победными.