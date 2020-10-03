3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Под Минском открыл двери для прихожан новый православный храм. Разделить радость этого дня приехал президент
Сегодня под Минском в небольшом агрогородке Шершуны открыл свои двери для прихожан новый православный храм! Разделить радостное событие с местными жителями приехал президент. Это настоящий праздник для них. Церковь в честь святого пророка Иоанна Предтечи освятил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси. Теперь прихожане могут здесь посещать богослужения и обращаться за помощью в молитвах. Осуществиться давней задумке по строительству такого духовного центра помог бизнесмен и меценат Михаил Гуцериев. Александр Лукашенко зажег в храме свечу, а после обратился к людям с простыми и теплыми словами о добрых делах, которые помогают хорошеть разным уголкам нашей страны. Если говорить о храмах, то за четверть века в Беларуси было построено более полутора тысяч культовых зданий. Атмосферу этого дня прочувствовала Наталья Бреус.
Говорят, колокольный звон - душа храма. Такого перелива в здешних местах не слышали несколько десятилетий
За 25 лет в Беларуси построено более 1,5 тыс. культовых зданий
Разговор с прихожанами: Благое дело всегда найдет помощников
Это первое приветствие главы государства владыке Вениамину в новом сане. Патриарший Экзарх всея Беларуси сегодня освятил церковь. Теперь прихожане могут посещать в обители богослужения и обращаться за помощью в молитвах. Свечу в храме зажигает и президент. Обстановка этого субботнего утра была немного камерной и даже домашней. Александр Лукашенко говорит собравшимся простые и теплые слова о нашей жизни. Благое дело всегда найдет помощников. Вот уж правда! Так случилось и в Шершунах. Воплощение мечты местных жителей стало возможным благодаря меценатской поддержке Михаила Гуцериева. Бизнесмен взял все расходы на себя, он не впервые поддерживает реставрацию и возведение духовных объектов. Выбор места здесь не случаен. Вдохновила нашего президента и атмосфера этого уголка Беларуси. В одном из разговоров выяснилось - церковь в прежние годы здесь была, но была разрушена. Да и близость обелиска в память о военном лихолетье тронула душу мецената.
М. Гуцериев: Место очень значимое
Михаил Гуцериев, бизнесмен, меценат:
"Мы проезжали здесь. Сказал: хорошо было бы здесь (несколько населенных пунктов, нет церкви) построить. Почему в этом месте? Потому что напротив школа, каждое утро дети будут ходить и приобщаться к Богу, религии. Колокольный звон - это всегда душу ранит, впечатляет, это очень красиво. И, конечно, могила танкистов - здесь буквально в 50-70 метрах лежат четыре солдата, которые погибли летом 1944-го при освобождении Беларуси. Поэтому место очень значимое".
Президент: Мы делаем благое дело во имя наших детей и внуков
Владыка Вениамин: Немалая заслуга в развитии духовной составляющей принадлежит президенту
Президент и митрополит Вениамин обменялись подарками
Без подарков в такой день не обошлось. Александр Лукашенко передал в дар приходу икону. В ответ владыка презентовал президенту образ покрова Пресвятой Богородицы. С собой не забрал – людям нужнее! Несмотря на груз государственных забот, в президентском графике нашлось время на эту встречу в храме. Было заметно, что это много значит для здешних жителей. Их локальные хлопоты не остались без внимания. В небольших местечках храм становится не просто центром духовности, но и центром общественной жизни, куда можно прийти за молитвой, за помощью. Сострадание, забота, поддержка, неравнодушие даже к мизерным проблемам - особенно ценно в наше непростое время. Искренние слова президента запали людям.
Это событие стало важным для агрогородка. Глядишь, живя в таких облагороженных местечках, и детям не захочется уезжать, захочется подольше задержаться в родных краях. Мысль о подрастающем поколении звучала и у президента, и у прихожан. Кажется, каждый руководствуется простой логикой: тем, кто будет лучше нас, хочется оставить и лучшее место для жизни.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все