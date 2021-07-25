Подробности интервью А. Лукашенко телеканалу Sky News ArАbia

На неделе вышла полная версия интервью нашего Президента телеканалу Sky News ArАbia. Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит. Также разговор о взаимоотношениях Беларуси с Западом. Сообщения, что наша страна принудительно посадила борт в Минске, Александр Лукашенко назвал фейком, а всю ситуацию заранее спланированной. Уж слишком молниеносно последовала реакция коллективного Запада, начиная от информационного террора Беларуси до введения санкций.