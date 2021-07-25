3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Подробности интервью А. Лукашенко телеканалу Sky News ArАbia
На неделе вышла полная версия интервью нашего Президента телеканалу Sky News ArАbia. Откровенно об инциденте с самолетом, взгляде Александра Лукашенко на то, было ли это провокацией, и если да, то кто за ней стоит. Также разговор о взаимоотношениях Беларуси с Западом. Сообщения, что наша страна принудительно посадила борт в Минске, Александр Лукашенко назвал фейком, а всю ситуацию заранее спланированной. Уж слишком молниеносно последовала реакция коллективного Запада, начиная от информационного террора Беларуси до введения санкций.
В интервью глава государства в том числе ответил на упреки Запада о якобы причастности Беларуси к нелегальной миграции и рассказал, как повлияли санкции на экономику страны. Что касается диалога с ЕС, здесь могут быть варианты, если Запад будет в этом действительно заинтересован. Александр Лукашенко не против посредников в лице Объединенных Арабских Эмиратов в выстраивании диалога между Беларусью и Евросоюзом. (видео)
Президент
Все
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Лукашенко одобрил проект соглашения о взаимном исполнении судебных постановлений Беларуси и России
Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в Президенты
Александр Лукашенко назвал четыре сферы, которые оказались под ударом
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Вольфович о взаимодействии с Сербией: нужно переходить от слов к практическим результатам
Из-за супертайфуна "Конг-рей" на Тайване эвакуированы более 8,6 тыс. человек
Лавров рассказал, почему сомневается в возможности окончания конфликта в Украине вничью
Народной артистке России Раисе Рязановой - 80 лет
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов