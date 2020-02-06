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Подробные сценарии работы белорусской экономики разработаны правительством и доложены Президенту
Как будет работать белорусская экономика в условиях непростого года - подробные сценарии разработаны правительством и сегодня доложены Главе государства.
Ключевой посыл - граждане и предприятия при любом исходе переговоров не должны пострадать от маневров наших партнеров. К этому вынудили несколько ключевых неизвестных в экономическом уравнении. Речь, конечно, и о состоянии рынков, куда Беларусь поставляет свою продукцию. И о торговых барьерах на пути экспорта. Кроме того, в уравнении не хватает согласованных объемов и цен на российские нефть и газ. Вопреки духу и букве союзных соглашений и договоренностям в конце прошлого года не ухудшать условия поставок - финального решения пока нет. А те предложения, которые ранее звучали от “Газпрома” и поставщиков нефти - не только хуже прошлогодних, но и фактически вынуждают Беларусь покупать сырье по ценам намного выше мировых.
Сегодняшнее совещание предвосхищает завтрашние переговоры на высшем уровне. Борт №1 уже прибыл в Сочи. От встречи Александра Лукашенко с российским коллегой эксперты по традиции ожидают главных соглашений года. Подробнее - Андрей Кривошеев.
Экономические сценарии на 2020 год - разработаны и актуальны
Не думать о сценариях, включая самые негативные, - это не оптимизм, а безответственность. Примерно так, перефразируя древнюю китайскую мудрость, из искусства войны стоит воспринимать сегодняшнее совещание во Дворце Независимости. В бизнесе его бы назвали "сверкой часов и переговорных позиций" в канун большой сделки. Но Глава государства намеренно использует более понятную метафору для современной конфликтной экономики. "На войне, как на войне" - лучше иметь несколько альтернатив на руках, чем учиться маневру в пылу конкурентной схватки.
Серьезность момента и мобилизующий характер совещания очевидны даже не специалисту в экономике. Редкая сцена - за пару минут до начала экономический блок до нюансов сверяет сценарии. В бумагах подмечаем и сеть газопроводов, и логистическую привязку НПЗ не только к трубам, но и к портам в Украине и странах Балтии.
Именно с угроз в экономике начинает совещание Президент (видео).
Приоритет - устойчивость в неустойчивом мире протекционизма, санкций и агрессивных вирусов
Аналогию с полем боя, пусть и экономического, продолжают слова об "арсенале". Что есть в распоряжении правительства, чтобы с одной стороны гарантировать рост ВВП и бюджет, а с другой - удержать цены и главное прибавить в доходах белорусов. Критерий Президента - ни от одной программы развития мы отказаться не можем. Из этого исходят сценарии реакции на внешнюю неопределенность (видео).
Нефтяной дисбаланс в отношениях союзников
Вопрос поставок нефти ключевой. Это ведь не только топливо на заправках и загрузка предприятий. От цены бензина и дизеля отталкивается значительная часть реального сектора - читай ВВП. Плюс экспорт нефтехимии как статья доходов бюджета и позиция на мировом рынке. Самое неприятное здесь, что коммерческий интерес нефтяного конгломерата России де-факто противопоставляется союзным гарантиям. Единоличные решения доводятся как данность, даже без консультаций с союзником.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Поэтому здесь нужно быть очень гибким и реагировать быстро, если не сказать молниеносно. К счастью, уже многое в Беларуси делается".
Альтернативные источники нефти и компенсация потерь
Исходя из важности отрасли для экономики, логично, что Беларусь ищет и на реальных контрактах закрепляет альтернативные источники черного золота. Танкер из Норвегии - 80 тысяч тонн, уже факт. Плюс высокая готовность контракта с Казахстаном и американское предложение. В том числе эти схемы учитывают сценарии на текущий год. На совещании подчеркнут: Беларусь готова к любому развитию ситуации, даже с учетом тех потерь, что уже понесли заводы и бюджет. Цифры озвучит премьер-министр.
Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:
"С 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра. Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн., в том числе потери бюджета - $130 млн., потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн.".
Сегодня под давлением "сланцевой" революции, угрозы коронавируса, проблем в мировой логистике и аномально теплой зимы мировые цены на сырье просели. Не учитывать это в переговорах с российскими поставщиками и тем более в сценариях нельзя. Иначе Беларусь просто станет дотировать газонефтяную добычу соседей. При этом эксперты считают: если речь идет о союзниках - надежность и стабильность в отношениях важнее.
Александр Сабодин, финансовый аналитик:
"Цены на нефть скачут. За пару недель могут от 55 долларов за баррель, за бочку, вырасти до 65 долларов. Т.е. на 10 % и более. И опять потом откатиться назад. Поэтому цены очень нестабильны. Это сложно для какого-либо рода прогнозов. Плюс на смену нефти могут приходить какие-то отрасли, которые могут замещать ее. Речь о тех же электромобилях. Или в части газа это может быть добыча сланцевого газа, который вносит свои корректировки в расклад сил на мировом рынке. Конечно, очень важно поддерживать стабильность, потому что это обозначает, что участники этого союза могут делать какие-то долгосрочные прогнозы, составлять бизнес-планы. Соответственно, это поддерживает хороший инвестиционный климат в рамках Союзного государства".
Люди и предприятия должны быть застрахованы от маневров
Если бы в интеграционных отношениях сполна выдерживался принцип равноправия, хаос на рынках союзники переживали бы проще. Но даже в сегодняшних условиях от своего главного государственного принципа Беларусь не отступает - люди важнее (видео).
Чтобы не множить потери, включая репутационные, у сторон остается немного времени. Прошлогодняя цена газа согласована лишь до конца февраля. По нефти сложнее. Потерю даже части белорусского рынка российские нефтяники уже называют неправильной и удручающей, хотя продолжают торговаться за свои премии. В плюс к мировой цене и в минус Беларуси.
Момент истины на переговорах в Сочи
Экспертам остается рассчитывать на высший уровень принятия решений. На завтра намечены обстоятельные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президент Беларуси уже прибыл в Сочи с делегацией переговорщиков. Как раз с теми, кто сегодня представлял на совещании альтернативные сценарии.
Андрей Савиных, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Главный вопрос, на который эта встреча может дать ответ, - останется ли Евразийский экономический союз преимущественно союзом сырьевых держав или же он станет привлекательным для стран перерабатывающих, таких как Республика Беларусь. Ответ на этот вопрос, конечно, носит фундаментальный характер".
Кстати, накануне прилета борта номер один в Сочи стало известно, что одна из российских нефтяных компаний подала заявку на поставку в Беларусь 80 тысяч тонн нефти. Что это, инициатива частника или первая ласточка будущего успеха переговоров на государственном уровне – это, возможно, станет известно уже завтра.
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