Подробные сценарии работы белорусской экономики разработаны правительством и доложены Президенту

Как будет работать белорусская экономика в условиях непростого года - подробные сценарии разработаны правительством и сегодня доложены Главе государства.



Ключевой посыл - граждане и предприятия при любом исходе переговоров не должны пострадать от маневров наших партнеров. К этому вынудили несколько ключевых неизвестных в экономическом уравнении. Речь, конечно, и о состоянии рынков, куда Беларусь поставляет свою продукцию. И о торговых барьерах на пути экспорта. Кроме того, в уравнении не хватает согласованных объемов и цен на российские нефть и газ. Вопреки духу и букве союзных соглашений и договоренностям в конце прошлого года не ухудшать условия поставок - финального решения пока нет. А те предложения, которые ранее звучали от “Газпрома” и поставщиков нефти - не только хуже прошлогодних, но и фактически вынуждают Беларусь покупать сырье по ценам намного выше мировых.



Сегодняшнее совещание предвосхищает завтрашние переговоры на высшем уровне. Борт №1 уже прибыл в Сочи. От встречи Александра Лукашенко с российским коллегой эксперты по традиции ожидают главных соглашений года. Подробнее - Андрей Кривошеев.





Экономические сценарии на 2020 год - разработаны и актуальны

Не думать о сценариях, включая самые негативные, - это не оптимизм, а безответственность. Примерно так, перефразируя древнюю китайскую мудрость, из искусства войны стоит воспринимать сегодняшнее совещание во Дворце Независимости. В бизнесе его бы назвали "сверкой часов и переговорных позиций" в канун большой сделки. Но Глава государства намеренно использует более понятную метафору для современной конфликтной экономики. "На войне, как на войне" - лучше иметь несколько альтернатив на руках, чем учиться маневру в пылу конкурентной схватки.

Серьезность момента и мобилизующий характер совещания очевидны даже не специалисту в экономике. Редкая сцена - за пару минут до начала экономический блок до нюансов сверяет сценарии. В бумагах подмечаем и сеть газопроводов, и логистическую привязку НПЗ не только к трубам, но и к портам в Украине и странах Балтии.

Именно с угроз в экономике начинает совещание Президент (видео).

Приоритет - устойчивость в неустойчивом мире протекционизма, санкций и агрессивных вирусов

Аналогию с полем боя, пусть и экономического, продолжают слова об "арсенале". Что есть в распоряжении правительства, чтобы с одной стороны гарантировать рост ВВП и бюджет, а с другой - удержать цены и главное прибавить в доходах белорусов. Критерий Президента - ни от одной программы развития мы отказаться не можем. Из этого исходят сценарии реакции на внешнюю неопределенность (видео).

Нефтяной дисбаланс в отношениях союзников

Вопрос поставок нефти ключевой. Это ведь не только топливо на заправках и загрузка предприятий. От цены бензина и дизеля отталкивается значительная часть реального сектора - читай ВВП. Плюс экспорт нефтехимии как статья доходов бюджета и позиция на мировом рынке. Самое неприятное здесь, что коммерческий интерес нефтяного конгломерата России де-факто противопоставляется союзным гарантиям. Единоличные решения доводятся как данность, даже без консультаций с союзником.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Поэтому здесь нужно быть очень гибким и реагировать быстро, если не сказать молниеносно. К счастью, уже многое в Беларуси делается".



Альтернативные источники нефти и компенсация потерь

Исходя из важности отрасли для экономики, логично, что Беларусь ищет и на реальных контрактах закрепляет альтернативные источники черного золота. Танкер из Норвегии - 80 тысяч тонн, уже факт. Плюс высокая готовность контракта с Казахстаном и американское предложение. В том числе эти схемы учитывают сценарии на текущий год. На совещании подчеркнут: Беларусь готова к любому развитию ситуации, даже с учетом тех потерь, что уже понесли заводы и бюджет. Цифры озвучит премьер-министр.

Сергей Румас, премьер-министр Беларуси:

"С 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра. Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн., в том числе потери бюджета - $130 млн., потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн.".

Сегодня под давлением "сланцевой" революции, угрозы коронавируса, проблем в мировой логистике и аномально теплой зимы мировые цены на сырье просели. Не учитывать это в переговорах с российскими поставщиками и тем более в сценариях нельзя. Иначе Беларусь просто станет дотировать газонефтяную добычу соседей. При этом эксперты считают: если речь идет о союзниках - надежность и стабильность в отношениях важнее.

Александр Сабодин, финансовый аналитик:

"Цены на нефть скачут. За пару недель могут от 55 долларов за баррель, за бочку, вырасти до 65 долларов. Т.е. на 10 % и более. И опять потом откатиться назад. Поэтому цены очень нестабильны. Это сложно для какого-либо рода прогнозов. Плюс на смену нефти могут приходить какие-то отрасли, которые могут замещать ее. Речь о тех же электромобилях. Или в части газа это может быть добыча сланцевого газа, который вносит свои корректировки в расклад сил на мировом рынке. Конечно, очень важно поддерживать стабильность, потому что это обозначает, что участники этого союза могут делать какие-то долгосрочные прогнозы, составлять бизнес-планы. Соответственно, это поддерживает хороший инвестиционный климат в рамках Союзного государства".



Люди и предприятия должны быть застрахованы от маневров

Если бы в интеграционных отношениях сполна выдерживался принцип равноправия, хаос на рынках союзники переживали бы проще. Но даже в сегодняшних условиях от своего главного государственного принципа Беларусь не отступает - люди важнее (видео).

Чтобы не множить потери, включая репутационные, у сторон остается немного времени. Прошлогодняя цена газа согласована лишь до конца февраля. По нефти сложнее. Потерю даже части белорусского рынка российские нефтяники уже называют неправильной и удручающей, хотя продолжают торговаться за свои премии. В плюс к мировой цене и в минус Беларуси.

Момент истины на переговорах в Сочи

Экспертам остается рассчитывать на высший уровень принятия решений. На завтра намечены обстоятельные переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президент Беларуси уже прибыл в Сочи с делегацией переговорщиков. Как раз с теми, кто сегодня представлял на совещании альтернативные сценарии.

Андрей Савиных, Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Главный вопрос, на который эта встреча может дать ответ, - останется ли Евразийский экономический союз преимущественно союзом сырьевых держав или же он станет привлекательным для стран перерабатывающих, таких как Республика Беларусь. Ответ на этот вопрос, конечно, носит фундаментальный характер".