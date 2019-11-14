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Пограничное взаимодействие Беларуси и России рассмотрели на совещании у Президента

Безопасность, международные обязательства и геополитика - темы пограничного взаимодействия Беларуси и России сегодня в центре внимания Главы государства.

Беларусь - Россия: границы и безопасность

Географическое положение обязывает нашу страну работать в этом направлении особенно внимательно. Центрально-европейский перекресток транзитных путей с одной стороны открывает возможности, а с другой - несет угрозу распространения преступности. Позиция Беларуси из года в год остается ясной и прозрачной для мирового сообщества. На площадках крупнейших международных организаций продвигаются инициативы по противодействию нелегальной миграции, также ставятся барьеры распространению наркотиков, оружия и боеприпасов. Работа эта комплексная и требует четкой координации в первую очередь с российскими партнерами.

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Договор об охране госграницы должен быть актуальным

Еще в середине 90-х Беларусь и Россия договорились совместными усилиями охранять западные рубежи Союзного государства, в то же время предоставив максимальную свободу передвижения своим гражданам. Редакция договора утверждалась каждые пять лет, и сегодня настало время усилить и актуализировать документ. Об этом госсекретарь Совбеза рассказал журналистам по итогам доклада.

За последние три года пограничники Беларуси и России совместно вскрыли шесть каналов незаконной миграции, задержали десять пособников. Только за прошлый год выявлено пять российских граждан, пытавшихся поставить в Беларусь более полутонны наркотиков из Польши и Литвы. Также в Союзном государстве действует Программа по совершенствованию пограничной безопасности. Таким образом, развивается инфраструктура, закупаются новая техника и средства охраны границы.

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