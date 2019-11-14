Пограничное взаимодействие Беларуси и России рассмотрели на совещании у Президента

Безопасность, международные обязательства и геополитика - темы пограничного взаимодействия Беларуси и России сегодня в центре внимания Главы государства.





Беларусь - Россия: границы и безопасность

Географическое положение обязывает нашу страну работать в этом направлении особенно внимательно. Центрально-европейский перекресток транзитных путей с одной стороны открывает возможности, а с другой - несет угрозу распространения преступности. Позиция Беларуси из года в год остается ясной и прозрачной для мирового сообщества. На площадках крупнейших международных организаций продвигаются инициативы по противодействию нелегальной миграции, также ставятся барьеры распространению наркотиков, оружия и боеприпасов. Работа эта комплексная и требует четкой координации в первую очередь с российскими партнерами.

Договор об охране госграницы должен быть актуальным

Еще в середине 90-х Беларусь и Россия договорились совместными усилиями охранять западные рубежи Союзного государства, в то же время предоставив максимальную свободу передвижения своим гражданам. Редакция договора утверждалась каждые пять лет, и сегодня настало время усилить и актуализировать документ. Об этом госсекретарь Совбеза рассказал журналистам по итогам доклада.