"Показатели неплохие, но потенциал гораздо больше". Лукашенко о сотрудничестве с Красноярским краем

Беларусь и Красноярский край России неплохо сотрудничают, но имеющийся потенциал позволяет делать это еще более эффективно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 19 мая на встрече с губернатором Красноярского края России Михаилом Котюковым, сообщает БЕЛТА.

Глава государства в первую очередь обратил внимание на торгово-экономическое взаимодействие страны с российским регионом. "Должен заметить, что мы неплохо сотрудничаем. Об этом говорит рост товарооборота - в районе 200 млн долларов мы всегда находимся, где-то чуть меньше, больше, - сказал Президент. - Но этот показатель мы можем значительно увеличить в связи с тем потенциалом, которым обладают область и наша республика".

Александр Лукашенко отметил, что направления развития сотрудничества хорошо известны. К ключевым относятся, например, поставки техники, оборудования для горнорудной промышленности. "Такой техники, в том числе БЕЛАЗов, у нас достаточно, и с вами, и с другими областями Российской Федерации, где это возможно, мы готовы и будем сотрудничать", - сказал глава государства.

Президент также обозначил готовность Беларуси поставлять в Красноярский край другую грузовую технику, продукцию "АМКОДОРа" и МАЗа, которая уже хорошо зарекомендовала себя на российском рынке.

"Особая тема в последнее время в Беларуси и в России - замена лифтового оборудования. Тут никуда не денешься. Те лифты, которые мы когда-то устанавливали в советские времена, уже свой срок отслужили, поэтому мы много поставляем лифтов по всему бывшему Советскому Союзу, и прежде всего в Российскую Федерацию. Знаю, что потребность такая есть в вашей области. Можете на нас рассчитывать", - заверил Александр Лукашенко.

Что касается развития сотрудничества в сфере автотранспортных перевозок, Президент отметил потенциал отечественных предприятий по производству и поставке на экспорт техники, в том числе и на газомоторном топливе. Речь шла также о готовности вырабатывать новые формы взаиморасчетов, в том числе поставки по лизингу.

"Сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и поставки сельскохозяйственной техники - очень перспективная, наша, белорусская тема. Если вам нужно будет, мы всегда готовы подставить плечо вашей области", - подчеркнул глава государства. Президент отметил и заинтересованность со стороны Беларуси в сотрудничестве в области строительства: "Наши возможности вы хорошо знаете. Поэтому можете на нас рассчитывать".

"Словом, вы и ваши коллеги неплохо знаете возможности Беларуси. Если мы можем где-то подставить вам плечо или сотрудничать вместе на перспективу, знайте, что мы к этому готовы", - подытожил Александр Лукашенко.

За период с 2020 года взаимная торговля Беларуси и Красноярского края России достигла наибольших значений в 2022 году - почти 234 млн долларов. В следующем, 2023 году объем двустороннего товарооборота несколько снизился, но в 2024 году снова вырос, превысив 221 млн долларов. При этом белорусский экспорт за обозначенный период постепенно возрастал и по итогам прошлого года составил 141,5 млн долларов, что на 20 % больше показателей 2023-го. В российский регион поставляются в основном специфические товары, автомобили специального назначения, соединения, содержащие функциональную нитрильную группу, электрические трансформаторы, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, бытовые и прочие электронагревательные приборы, электроплиты.