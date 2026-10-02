Политические процессы и экономический эффект: итоги встречи во Дворце Независимости

Краткий пересказ от ИИ

Интеграция с практическим смыслом и общим пониманием политических процессов. Во Дворце Независимости Президент 2 октября провел встречу с главами правительственных делегаций, которые приехали в Минск на Межправсовет ЕАЭС.

Александр Лукашенко всегда был привержен союзническим процессам на пространстве Евразии. И сегодня позиция Беларуси неизменна. Мы по-прежнему открыты к сотрудничеству.

Во времена глобальных пертурбаций тесные связи внутри ЕАЭС позволяют эффективно противостоять негативу извне - снивелировать санкционное давление, расширять свои рынки сбыта, встраивать друг друга в производственные цепочки, поднимая тем самым глобально уровень жизни в своих странах.

Технологический суверенитет и экономика - это 2 главных темы, которые интересуют сейчас любые союзы и страны, даже вне зависимости от давления извне. Что уже говорить про страны ЕАЭС (это Беларусь, Казахстан, Россия, Кыргызстан и Армения), где эти связи сначала надо было восстанавливать после распада СССР, а потом актуализировать с учетом давления западных государств и меняющейся американской риторики.

Премьеров во Дворце Независимости ждали уже после самого Межправсовета к 11:00. Это возможность напрямую сверить часы, в первую очередь по стратегии ЕАЭС.

Беларусь привержена процессам интеграции

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

"Мне действительно почетно и приятно с вами сегодня встретиться, с людьми, которые занимаются экономикой. Самое тяжелое в нынешнее время. Президент России абсолютно вчера был прав, что мы на таком изломе находимся. Даже мы сами сегодня не понимаем, где мы находимся. И насколько серьезно этот излом в истории развития мировой цивилизации".

"Главное в жизни - экономика. Как бы там ни было, люди все равно прежде всего (не только у нас - в Америке чуть бензин подорожал - революция, гвалт и прочее) смотрят на жизнь с точки зрения экономики. Вы главные люди в своих странах в экономическом отношении, - обратил внимание Александр Лукашенко, обращаясь к руководителям правительств. - Дай бог, чтобы все получилось, что вы наметили".

Президент подтвердил приверженность Беларуси интеграции прежде всего на постсоветском пространстве. "Хочу вас заверить (и меня вы ни в чем не упрекнете): мы взяли свой курс давным-давно. Мы всегда следовали в одном направлении, не меняли свою политику - мы привержены интеграции прежде всего постсоветского пространства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что за продолжительный период руководства страной убедился в наличии жесткой конкуренции в мире, где каждый стремится защитить свои рынки.

"Нас учили, что все отрегулирует рынок. Ничего подобного. Элементы плановой экономики лежат в основе всех процессов", - убежден Александр Лукашенко.

"Вот Михаил Владимирович только что рассказывал про трехлетний план. Это что? Это взгляд на перспективу. Поэтому мы от этого никогда не отказывались, не прятали это. У нас пятилетние планы, ежегодные планы, как и вы, формируем, кто-то на трехлетку вперед пытается заглянуть", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что мы это использовали. "Поэтому все, что вы видели на "ИННОПРОМе", на выставке, кое-что мы сделали, что в мире в единичном плане. И сделали мы это потому, что, как вот я недавно встречался с Си Цзиньпином, я ему задал вопрос, почему у вас такой скачок произошел? Вы практически лидерами стали в экономике", - отметил Александр Лукашенко. На это китайский лидер заметил, что они ничего не отбрасывали из своего прошлого опыта и истории.

Так же поступает и Беларусь. "Мы этим путем следовали - с советских времен ничего не угробили, не отбрасывали, - подчеркнул Президент. - Шли путем приватизации очень аккуратно, осторожно. Там, где государство не может или делает хуже, чем частник, мы уходили оттуда - продавали, приватизировали предприятия. Но не торопились это делать. Поэтому у нас государственный сектор очень серьезный".

Успешные цифры ЕАЭС

Последние цифры (успешные цифры по ЕАЭС): совокупный ВВП подрос, что говорит о росте "общей экономики" чуть больше чем на процент. Доля национальных валют во взаиморасчетах достигла 95 %. Это все про "искать замену у своих" или встраивать именно друг друга в рамках союза в производственные цепочки. "ИННОПРОМ" - большая выставка будущего промышленности, на которой премьеры тоже были, - лишний раз демонстрация того, что это у ЕАЭС хорошо получается.

"Не теряйте то, что есть, - привел пример глава государства. - Как человек, немало проработавший, советую вам: ваше дело, какого курса придерживаться, но то, что сегодня дает результат, не выбрасывайте. А результат - это наш общий рынок. Найдете где-то счастье на стороне (если найдете, убедитесь), тогда уже принимайте решение. Но пока такого счастья у нас нигде на стороне нет".

Глава государства также акцентировал внимание на том, как сотрудничество и интеграция позволили Беларуси и России успешно выстоять перед лицом драконовских санкций, развивая кооперацию: "Все, что вы видели (на выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" - прим. ред.), это не только потому, что мы не отбросили с советских времен что-то. Там половину в этих продуктах - тракторах и прочем - российское. С учетом металла, отдельных узлов, агрегатов, который мы в России покупаем и в ваших странах. Технологиями обладаем, а ресурсы у вас. У нас столько нет, чтобы произвести это. Вот, что такое интеграция. И, введя санкции, Запад прослезился. Как-то выдержали. Даже в этих условиях войны", - констатировал глава государства.

Позиция Беларуси по российско-украинскому конфликту

Россия и Украина - конфликт остается. Для ЕАЭС и в целом экономик, людей, связей хорошего нет. Но, история видела ситуации, когда договаривались и после событий долгосрочнее и хуже. Минск это понимает как никто. И эти же соседи знают, что игнорировать Минск нельзя. Договориться без него сложно. Мнение Лукашенко как политического тяжеловеса еще будут цитировать все стороны.

"Два слова, чтобы вы понимали мою позицию по войне в Украине. Мы с Владимиром Владимировичем (Президентом России Владимиром Путиным - прим. ред.) часто обсуждаем эту тему. Подходы у нас более выверенные, потому что и он, и я знаем, что происходит на линии боевого соприкосновения. В конце концов, мы же "соагрессоры" с ним. У нас один вопрос (иногда в шутку обсуждаем): кто больше "агрессор" - я или он", - пошутил Президент.

А. Лукашенко: Мы никогда не были предателями

"Конечно, у меня есть какие-то особенности при оценке конфликта в Украине. Я Президенту Путину открыто об этом сказал: у меня есть свое понимание отдельных аспектов конфликта в Украине, но мы всегда будем привержены нашему общему курсу. Если вы, руководство России, примете решение, мы всегда будем с вами, несмотря на наши особенности понимания того, что там происходит. Мы никогда не были предателями", - заявил белорусский лидер.

Он напомнил, что еще в первые дни конфликта в Украине прямо заявил о том, что Беларусь никогда не позволит стрелять в спину России. "Мы придерживаемся и будем придерживаться этой позиции. Чего бы мне ни стоило это заявление (на Западе сейчас начнут это все перемывать), мы будем с нашим братским народом, строя наше единое экономическое, политическое и прочее пространство. Я это оцениваю как наше единое Отечество, от Бреста до Владивостока", - констатировал Александр Лукашенко.

"Захотите вы (страны ЕАЭС - прим. ред.) присоединиться к этому - пожалуйста. Если у вас какие-то другие цели и направления сотрудничества, это ваше право - вы суверенные и независимые государства, - добавил белорусский лидер. - Но мы с Россией определили от Бреста до Владивостока единое Отечество, где существует два государства. Так сложилось. Где-то хорошо, где-то плохо, но мы пытаемся не потерять то, что нам досталось от прежних поколений".

Роль Армении в ЕАЭС

Михаил Мишустин, премьер-министр России, Олжас Бектенов, премьер Казахстана, Адылбек Касымалиев, премьер Кыргызстана, Александр Турчин, белорусский премьер. От Армении Никол Пашинян участвовал в самом Межправсовете утром, но дальше ситуация развивалась не по классическому сценарию. Армения активно пытается найти внешних партнеров. И в ЕАЭС в подвешенном состоянии. С Европой общей границы у официального Еревана нет. Но туда нынешнее руководство Армении хочет. Идеи вступить в ЕС даже на уровне перспективы уже раскритиковали, например, Нидерланды. У Брюсселя свои политические цели, и если представить, что сейчас 92 % всей сельхозпродукции Армении уходит на рынок России, что будет, когда Россия двери закроет, а Европа, как она уже показывала на странах Балтии, Греции, ничего аграрного покупать не будет, вместо этого периодически выдавая так называемую финансовую помощь, которая совершенно несопоставима с потерями.

Не уходить с общего рынка

"Если ты решил в Европейский союз, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут, в каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас. Если ты убедился в том, что у тебя Франция купит твой коньяк (свой некуда девать, но у тебя купит), хорошо - иди. Чего ты бежишь? Чего ты ставишь телегу впереди лошади?" – отметил глава государства.

Общая история ЕАЭС - не музейный экспонат

Подводя итог, Президент напомнит, что общая история ЕАЭС - это ведь тоже не музейный экспонат. И практика СССР, и Вторая мировая формировали наше общество со своей понятной системой ценностей. И это тоже нужно беречь.

Глава государства отметил, что в Беларуси помнят, что в годы Великой Отечественной войны республику защищали жители тех государств, которые сегодня входят в состав Евразийского экономического союза. Имена героев увековечены в названиях площадей и улиц белорусских городов. "Мы себе никогда не позволили снести чей-то памятник или же переименовать улицу. Единственная в мире страна, которая этого не делала никогда. Площадь и памятник Ленина как были, так и есть, и Дзержинского, и (парк - прим. ред.) Уго Чавеса. Это был наш человек. К сожалению, так сложилось, что его сегодня нет", - констатировал он.

"Можете на нас рассчитывать. Даже в самые сложные времена, даже тогда, когда нам, может быть, не очень выгодно. Но вы знаете, что здесь ваши люди, ваши друзья, - обратился Александр Лукашенко к участникам встречи. - И вы приехали на свою землю. Не только россияне, русские люди, но и все вы для нас не чужие".

Казахстан председательствует в Евразийском межправсовете

До того как переговоры перейдут в закрытый формат, слово передадут председателю Евразийского межправсовета. Казахстан сейчас в этой роли, а значит, и премьер Олжас Бектенов, действительно самый молодой за этим столом политик, всего 46 лет.

Олжас Бектенов, премьер-министр Казахстана:

"Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите мне на правах председателя Евразийского межправсовета поблагодарить вас за эту возможность сегодня встретиться с Вами от имени всех моих коллег. Мы хотим вам доложить, что активно работаем. И вчера вместе посетили международную промышленную выставку "ИННОПРОМ. Беларусь". И имели возможность в очередной раз воочию убедиться в том большом промышленном потенциале, который есть в каждой стране, и посмотреть в том числе проекты, которые реализованы в кооперации между нашими странами. Это действительно впечатляет и дает нам понимание и направление, куда мы можем дальше двигаться с целью укрепления наших интеграционных связей, производственных цепочек, транспортной связанности, торговых связей. У нас у всех единое понимание, как и куда мы должны двигаться".

Президент провел переговоры с участниками Межправсовета

На этом открытая часть была завершена. Закрытая часть, как правило, более практико-ориентированная. Говорят о том, что нужно доработать, где "тонкие места", как не функционировать "в параллель". В целом если рассматривать ЕАЭС как продвинутую форму ЕврАзЭс, становится понятно, что за 26 лет союз и выдержал давление, и вырос по показателям. Это, конечно, влияет на уровень жизни более чем 185 млн человек. И если брать за основной тезис "экономика прежде всего", то союз с этим тезисом справляется.