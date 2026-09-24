"Политический уровень не соответствует экономическому" - Лукашенко о сотрудничестве с Пакистаном

Минск и Исламабад планомерно расширяют взаимодействие. В Беларуси с визитом пребывает парламентская делегация Пакистана во главе с председателем Сената Саидом Юсуфом Разой Гилани.

24 сентября гостей принимали во Дворце Независимости. Беларусь и Пакистан - давние надежные партнеры: дипотношениям уже более 30 лет.

Сотрудничество стран носит доверительный и стратегический характер, оно подкреплено регулярными контактами на высшем и высоком уровнях. Интенсивный политический диалог лидеров закладывает крепкий фундамент экономического взаимодействия. Беларусь готова к развитию отношений, на это есть политическая воля, общие интересы и позиции обеих стран.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Это обнадеживает, что мы немало сделаем. Мы и так работаем вроде бы неплохо, но тот уровень политического взаимодействия, который у нас существует, парламентского взаимодействия, явно не соответствует тому экономическому уровню, который между Беларусью и Пакистаном сегодня реализован. Последний раз встречаясь с премьер-министром Пакистана, мы договорились о том, что в ближайшем будущем, особенно в этом и в следующем году, мы значительно интенсифицируем наши отношения в сфере экономики. Откровенно вам скажу, хотелось, чтобы мы все делали вовремя, чтобы мы в рамках межправительственной комиссии провели серьезную ревизию наших отношений, проектов, которые существуют, и вышли на те направления сотрудничества, которые сегодня нужны Пакистану и Беларуси. Если мы договоримся, чтобы не было задержек в реализации этих проектов".

Беларусь и Исламабад торгуют в небольших объемах - товарооборот за 2025 год составил около 40 млн долларов. Отмечено его снижение. Президент убежден: потенциал для роста торговли есть, он обусловлен взаимным интересом к развитию экономических контактов.

Беларусь готова наращивать поставки сельхозтехники, молочной продукции, детского питания. Развивается и кооперация: в Пакистане действует сборка белорусских тракторов.

Александр Лукашенко призвал страны к налаживанию финансовых расчетов, что стимулирует торгово-экономические отношения.

Президент: Беларусь и Пакистан заинтересованы в тесном сотрудничестве

"Очень важный вопрос, господин председатель, - налаживание нормального финансового обмена, нормальных отношений в сфере финансов между нашими государствами. Думаю, что это Вам под силу сегодня. И имею в виду, прежде всего, ту роль, которую вы играете в мире. Особенно в связи с тем, что вы делаете для урегулирования конфликта в Ормузском проливе", - отметил белорусский лидер.

Глава государства подчеркнул, что платежные инфраструктуры между государствами - тот вопрос, который значительно сдвинет торгово-экономические отношения. Он отметил, что в последнее время стороны начали снижать торговлю между двумя государствами, и во многом это зависит от существующей сегодня платежной инфраструктуры. При этом Александр Лукашенко заверил, что с белорусской стороны "никаких тут проблем и задержек нет", и выразил надежду, что после визита гостя эти вопросы будут урегулированы и с пакистанской стороны.

Он также рассказал, что, будучи недавно в гостях у Наваза Шарифа, тот предложил хороший вариант - наладить тесное межрегиональное сотрудничество, - и подчеркнул, что Беларусь его "абсолютно поддерживает", поскольку имеет соответствующий опыт в этом плане. Лукашенко выразил уверенность, что если сила и пожелания парламентариев будут направлены в этом ключе, то стороны смогут многого достигнуть в отношениях.

В завершение он призвал воспользоваться моментом и решить все застарелые проблемы, которые, к сожалению, еще существуют между двумя странами.

Высокий гость поблагодарил Александра Лукашенко за теплый прием в Беларуси и заверил: дружба между странами важна для Пакистана.

Парламентское измерение служит укреплению двусторонних контактов. После переговоров глава делегации Пакистана дал высокую оценку итогам встречи с белорусским лидером.

Саид Юсуф Раза Гилани, председатель Сената Пакистана:

"У меня состоялась прекрасная встреча с господином Президентом, большим другом Пакистана. Наша страна также является большим другом Беларуси. Мы очень эффективно сотрудничаем на разных площадках, в том числе ООН, ШОС, Межпарламентский союз. Мы коснулись конкретных вопросов развития экономических отношений. Сегодня дипломатия и экономика - это практически одно и то же. Обсуждались шаги, которые необходимо предпринять. У нас подписано порядка сотни меморандумов о взаимопонимании, нужно конвертировать их в конкретные действия. Мы должны сфокусироваться на исполнении принятых решений. Работы много, но мы справимся".

Для обсуждения широкого круга вопросов парламентская делегация Пакистана проведет в Минске целый ряд встреч и переговоров. Рассчитывают на плодотворное сотрудничество в разных направлениях, подчеркнули гости. Особенно - в сферах сельского хозяйства и машиностроения.