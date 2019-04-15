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Интервью Александра Лукашенко турецкому информагентству "Анадолу"

О потенциале взаимодействия Беларуси и Турции, а также трендах в мировой политике в преддверии визита в Анкару президент Александр Лукашенко рассказал в интервью крупнейшему турецкому информагентству "Анадолу".

Полную версию интервью Александра Лукашенко информагентству "Анадолу" смотрите здесь.

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