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Полная версия интервью Президента Беларуси турецкому информагентству "Анадолу" в этот понедельник

Новые горизонты покоряют Минск и Анкара и наращивают сотрудничество. Уже на следующей неделе пройдет Белорусско-турецкий бизнес-форум.

В столице Турции его участники смогут провести переговоры и найти точки соприкосновения. Перспективные сферы - от машиностроения и нефтехимии до ІТ-сферы и логистики. О потенциале взаимодействия двух государств, а также о тенденциях в мировой политике в преддверии визита в Турцию Президент Беларуси рассказал в интервью крупнейшему информагентству страны "Анадолу". Полную версию беседы можно будет увидеть в этот понедельник.

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