Полным ходом идет уборка урожая на экспериментальных полях Президента

Всем известно, что сельскому хозяйству Александр Лукашенко уделяет огромное внимание. Развитие аграрной отрасли в целом на постоянном контроле Главы государства. Кроме того Президент и лично проводит эксперименты, чтобы быть в курсе последних тенденций отрасли, опробовать технологии и новые виды культур. После, разумеется, лучшие и самые успешные из наработок внедряются в жизнь уже массово.

Что убирают с экспериментальных полей Президента Беларуси

Традиционно опробует Глава государства самые разные виды сельскохозяйственных культур. В то же время контроль и уход за посевами осуществляют ученые Научно-практического центра Национальной академии наук по картофелеводству и плодоовощеводству. К примеру, пшеница на президентском экспериментальном поле в этом году дала урожай 92 центнера с гектара! Что касается заготовки кормов, снято было три отличных укоса трав.

Экзотика, новые сорта и плоды дружбы

Опробует Президент и выращивание фруктов и ягод, которые еще с десяток лет назад в Беларуси называли экзотическими. Арбузами в нашей стране сегодня уже вряд ли кого-то удивишь, выращивают у нас и дыни. В этом году семена бахчевых привезли прямиком из Узбекистана. По просьбе белорусского лидера его коллега и друг Шавкат Мирзиеев прислал лучшие семена узбекских дынь. Буквально несколько дней назад они покинули президентскую теплицу.

Так же внимательно (хоть и дистанционно) наблюдает Президент за садом дружбы Беларуси и Таджикистана. И это тоже были договоренности двух глав государств – Александра Лукашенко и Эмомали Рахмона, в результате которых из Центральной Азии в Брестскую область были привезены 6 тысяч саженцев абрикосов, черешни, яблок и несколько лучших сортов винограда.





Урожайность картофеля - более 600 ц/га

Началась в эти дни на президентских полях уборка картофеля разных сортов. Как только позволяет погода и насыщенный график, Глава государства лично в поле. А вместе с ним и все те, кого более привычно в течение недели видеть в деловых костюмах. Те, кто в ежедневном режиме работает вместе с Президентом. Ну и, конечно, учитывая объемы, приходят на помощь и специалисты. Урожай картофеля в этом году без преувеличения впечатляющий. На сегодняшний день с президентских полей уже собрано более 120 тонн. И это еще далеко не окончательная цифра. Собрать планируется практически вдвое больше. Накануне был собран картофель сортов "бриз" и "мастак". Оба белорусской селекции. Урожайность более 600 центнеров с гектара. То есть почти вдвое превосходит средний показатель по республике.