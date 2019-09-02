Получать в школе максимум знаний. Такой совет ученикам сегодня дал Президент Беларуси

Здесь торжественной линейкой открылся не только новый учебный год, а началась история учебного заведения. Президент отметил, что эта новостройка - подарок микрорайону Великий Лес, названному в честь героев, которые отстояли свою землю в годы Великой Отечественной войны. Теперь многие из молодых родителей продолжают их славную историю в мирной жизни. В этом году за парты здесь сядут около 900 ребят. В первый учебный год в новой школе сформированы пять первых классов. Два просторных спортивных зала, где есть даже трибуны для зрителей, тренажерный и хореографический залы, учебно-тренировочный тир и два бассейна. В общем созданы все условия, чтобы получить достойное среднее образования.