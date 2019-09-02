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Получать в школе максимум знаний. Такой совет ученикам сегодня дал Президент Беларуси
Александр Лукашенко в первый день нового учебного года приехал в столичную школу № 93.
Президент отметил, что эта новостройка - подарок микрорайону Великий Лес
Здесь торжественной линейкой открылся не только новый учебный год, а началась история учебного заведения. Президент отметил, что эта новостройка - подарок микрорайону Великий Лес, названному в честь героев, которые отстояли свою землю в годы Великой Отечественной войны. Теперь многие из молодых родителей продолжают их славную историю в мирной жизни. В этом году за парты здесь сядут около 900 ребят. В первый учебный год в новой школе сформированы пять первых классов. Два просторных спортивных зала, где есть даже трибуны для зрителей, тренажерный и хореографический залы, учебно-тренировочный тир и два бассейна. В общем созданы все условия, чтобы получить достойное среднее образования.
Александр Лукашенко торжественно вручил символические ключи директору школы
Далее вместе с ней и председателем Мингорисполкома перерезали красную ленточку. А школьный звонок символизировал начало учебного года.
По стране сегодня первый в жизни школьный звонок звенит для 115-ти тысяч первоклассников. Для сравнения: в прошлом учебном году цифра составляла чуть более 110 тысяч. Всего к занятиям приступят более миллиона ребят.
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