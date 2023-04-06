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Поняли, что они нам не друзья, надо делать самим - Лукашенко о Западе и импортозамещении
Президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Высшего государственного совета Союзного государства отметил важность импортозамещения и совместной работы в этом направлении, сообщает БЕЛТА.
Глава государства напомнил, что Беларусь и Россия работают по импортозамещению в том числев сфере микроэлектроники. "Даже в этом сложном вопросе мы нашли выход из положения. И во многих других. Поэтому мы выдержим. Это не автомобиль и трактор создать. Это (микроэлектроника. - Прим. БЕЛТА) - сложные вещи. Мы научились это делать, у нас есть компетенции. В Советском Союзе это все делали. Просто мы (в постсоветский период. - Прим. БЕЛТА) сориентировались на Запад. Сегодня поняли, что они нам не друзья. Нам надо самим это все делать", - отметил Александр Лукашенко.
Фото: БЕЛТА
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