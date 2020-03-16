Поручение Президента Беларуси - максимально защитить интересы людей

Лечение головной боли отсечением головы. Образно так оценивают эксперты и простые граждане неожиданное, несоюзное и нелогичное решение России закрыть границу с ближайшим союзником.



Сами слова о закрытии прозвучали сегодня от премьер-министра Михаила Мишустина. А предварял их всего один вчерашний телефонный разговор на уровне глав правительств. При этом даже попыток обстоятельно проконсультироваться с Беларусью, наметить совместные меры на внешних границах, просчитать негативные последствия для людей и экономики предпринято, увы, не было.



Создается неоднозначное впечатление. Либо ситуация в России с коронавирусом намного хуже, чем об этом сообщается. Отсюда столь непродуманные шаги. Либо Москва сознательно девальвирует союзные отношения, либо, и здесь непонятно что хуже, слепо копируется опыт США - забаррикадироваться на своем континенте от всего мира. Вот только континент у нас один, очаги эпидемии не на нашей территории и отвечает за нашу союзную экономику не Вашингтон, а правительства двух стран.





Как закрыть несуществующую границу по телефону?

В ответ на подобные шаги союзника Президент Беларуси сегодня провел встречу с руководителем своего политического штаба - Главой Администрации Игорем Сергеенко и Госсекретарем Совбеза Андреем Равковым. Первый и абсолютно логичный вопрос Александра Лукашенко: что собрались закрывать наши союзники? Ведь границы физически не существует уже 24 года. В далеком 1996 еще при президенте Ельцине и премьере Черномырдине она осталась только на картах. Восстановление границы - сложный и небыстрый политический процесс с двух сторон. Он требует миллиардных вложений на обустройство и за день не решается.

Закрытие границы без медицинских показаний

Насколько адекватно закрытие границы реальной эпидемии? Еще один вопрос к партнерам без ответа. Вирусного очага в Беларуси нет. Западные рубежи и весь въездной контур - под надежным контролем. Эти факты признает даже Всемирная организация здравоохранения. Если же в огромной России есть очаги вируса, о которых не сообщается, или Москва опасается, то стоит закрыть либо места вспышки вируса, либо саму столицу. Хотя, как показывает мировой опыт, включая опыт Рима, Мадрида, Берлина и Вашингтона, границы не помогут. Без сильной медицины, спокойной работы карантинных служб и постоянной заботы о группах риска (это пожилые и люди с ослабленным иммунитетом) ничего не работает. Напротив, перекрытие границ со спокойной Беларусью плодит панику и недоверие. А в федеративной России, где субъектов 85 и из них 2 десятка это республики,такое недоверие чревато "вирусным сепаратизмом".

Границами вирус не преодолеть - медицинский факт

Опытные вирусологи объясняют, что действовать заборами уже давно неэффективно. Это было актуально в китайском городе Ухань, но после того как болезнь стала пандемией, весь мир в зоне риска. Можно, конечно, окопаться в пределах Садового кольца или Рублевки. Можно остановить экономику и транспорт, вместо того чтобы профилактировать и лечить людей, но тогда сами эти меры, а не вирус станут катастрофой для государства.

Прямой экономический ущерб от непродуманного закрытия границы

Пока врачи-вирусологи не находят здравых мотивов к закрытию границы, эксперты начинают просчитывать прямые экономические потери от столь радикального шага. Логика проста: если из четырех основных экономических свобод вычеркивается первая - свободное движение людей, то сколько продержатся остальные? И не обернется ли российское решение континентальной блокадой самой России.

В такой же логике вынуждены были размышлять сегодня в Минске на высшем уровне. Ведь предсказуемость слов и действий союзника - это главный капитал любой интеграции и любого бизнеса - от грузоперевозок до энергоносителей.

Решение вопреки интеграции и основным свободам

Решение, принятое Москвой, не могло не взволновать людей в двух государствах. Сотни тысяч родственных связей. Десятки тысяч деловых, туристических и культурных визитов ежемесячно. Дети на учебе и взрослые по делам на огромном пространстве от Бреста до Владивостока теперь отрезаны друг от друга? Вирус того стоит? Мы спросили мнение людей (видео).

Как в новой ситуации действовать Беларуси, чтобы как минимум защитить людей и свои национальные интересы? Об этом сегодня говорили