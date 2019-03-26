Нарушения дисциплины и условий хозяйствования. Посещая агрохолдинг "Купаловское", Президент поручил снять с должностей ряд руководителей. Второй день поездки белорусского лидера в Могилевскую область вскрыл новые недоработки в регионе, которые в сумме стали основанием для жестких кадровых решений. Чиновники, которые присутствовали на встрече, не ожидали, что Глава государства сразу отвергнет предложенный маршрут и пойдет "не туда". При осмотре молочно-товарного комплекса "Слижи" Александру Лукашенко открылась непрезентабельная картина. Комплекс работает 2 года, но производит удручающее впечатление. Оказалось, что коровники, в которых содержат животных, в ужасных условиях. Кругом технологические нарушения. Такая же картина открылась и в производственных помещениях.

