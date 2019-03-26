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Посещая агрохолдинг "Купаловское", Президент поручил снять с должностей ряд руководителей
Второй день поездки белорусского лидера в Могилевскую область
Нарушения дисциплины и условий хозяйствования. Посещая агрохолдинг "Купаловское", Президент поручил снять с должностей ряд руководителей. Второй день поездки белорусского лидера в Могилевскую область вскрыл новые недоработки в регионе, которые в сумме стали основанием для жестких кадровых решений. Чиновники, которые присутствовали на встрече, не ожидали, что Глава государства сразу отвергнет предложенный маршрут и пойдет "не туда". При осмотре молочно-товарного комплекса "Слижи" Александру Лукашенко открылась непрезентабельная картина. Комплекс работает 2 года, но производит удручающее впечатление. Оказалось, что коровники, в которых содержат животных, в ужасных условиях. Кругом технологические нарушения. Такая же картина открылась и в производственных помещениях.
По итогам посещения района Президентом были приняты принципиальные кадровые решения
За необеспечение надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге "Купаловское". Глава Шкловского района Василий Витюнов направлен работать руководителем этого агрохолдинга. Сегодня же был представлен исполняющий обязанности председателя Шкловского райисполкома. Это теперь уже экс-помощник Президента - инспектор по Могилевской области Геннадий Лавренков. Ситуация в холдинге стала последней каплей после невыполнения поручения Президента о своевременной выплате зарплаты в регионе и слабых показателей области. В итоге губернатор Владимир Доманевский снят с должности. Исполнение обязанностей председателя Могилевского облисполкома возложено на первого заместителя Николая Коротина.
По остальным руководителям Александр Лукашенко поручил Администрации Президента в кратчайшие сроки внести предложения.
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