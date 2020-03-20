Посещая частное предприятие "Адани", Президент высказался о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Искусственная паника вокруг коронавируса, а также защитные меры и персональная ответственность. Это одна из тем, на которую сегодня высказался Глава государства, посещая частное предприятие "Адани". Оно специализируется на производстве медицинского и досмотрового оборудования. Александр Лукашенко в очередной раз призвал граждан не паниковать. С продовольствием проблем не будет. В первую очередь Президент призывает к самодисциплине.