3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Посещая частное предприятие "Адани", Президент высказался о ситуации с коронавирусом в Беларуси
Искусственная паника вокруг коронавируса, а также защитные меры и персональная ответственность. Это одна из тем, на которую сегодня высказался Глава государства, посещая частное предприятие "Адани". Оно специализируется на производстве медицинского и досмотрового оборудования. Александр Лукашенко в очередной раз призвал граждан не паниковать. С продовольствием проблем не будет. В первую очередь Президент призывает к самодисциплине.