Посевная, развитие районов и экономика Гомельского региона - рабочий день Лукашенко проводит в Ветковском районе

Гомельской области нужны драйверы экономического роста. Регион должен стать не просто примером, а программой действий для всей страны.

Президент также провел совещание с активом области. Но обо всем по порядку. Александр Лукашенко в конце апреля (на годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС) посещает пострадавшие районы востока страны, и этот год не стал исключением.

Разговор начался на поле и начался с критики. По словам Президента, по части земель "с севом опоздали". Есть очевидные недоработки на полях. Президенту достаточно один раз пролететь над территорией, чтобы предметно разговаривать с аграриями. Губернатор Гомельской области и министр сельского хозяйства максимальную планку завершения всех работ ставят на 1 и 5 мая - это будет финиш и по зерновым, и по кормам, и по сахарной свекле. Президент напомнил и о темпах мелиорации - делать надо быстрее. И отвечать должны руководители под подпись. То же самое с показателями молочно-товарных ферм, не говоря уже о падеже скота. В целом ситуация пока не радует. Но есть и положительные моменты - здесь же, на поле Президенту показали восстановленную технику. Президент ратует за такой хозяйский подход. Тракторы, сеялки, комбайны - все это должно работать не пять, восемь или даже десять лет, а минимум пятнадцать. Правильное техобслуживание и просто внимание к дорогим машинам (дешевых в сельском хозяйстве нет) поможет значительно продлить срок эксплуатации.

Президент посетил храм Преображения Господня

После района Президент заехал в саму Ветку. В приходе Преображения Господня зажег свечу в память о населенных пунктах, прекративших существование в результате чернобыльской трагедии. На выходе Президента уже ждали люди. Новость о том, что приехал Александр Лукашенко, по небольшой Ветке разлетелась мгновенно.

К Президенту обратилась одна из женщин с такими словами: "Огромное спасибо от лица многодетных. Я гражданка Украины, и вы мне дали гражданство Беларуси. Я этим очень сильно горжусь. И живу. У меня четверо детей. Огромное вам спасибо".



Основные вопросы региона, что еще нужно сделать, рассмотрели уже на совещании с активом. Задачи остаются теми же - экономика, создание достойных условий для жизни людей. Дотаций достаточно - скажет Президент.

"Что-что, но вам обижаться на это нечего. Нет ни одного города у вас более или менее крупного, где бы я не побывал и не запланировал строительство будь то деревообрабатывающих, перерабатывающих, целлюлозных, нефтеперерабатывающих заводов", - сказал Александр Лукашенко.

Он обратил внимание, что в Гомельской области сделано немало и в промышленном плане это одна из самых развитых областей. "Нам нужно искать сегодня, а еще лучше - создавать драйверы экономического роста региона в ближайшем будущем", - подчеркнул Президент.

Поэтому, пояснил глава государства, в этот раз было принято решение отойти от практики традиционного "чернобыльского" визита и провести рабочее совещание о ситуации в регионе в целом. "Чтобы здесь, на месте, обсудить, куда движется Гомельщина, чего не хватает, чем можем помочь", - сказал Александр Лукашенко.

Но и спрашивать будут серьезно. Президент раскритиковал местные дороги, есть нарекания к работе служб ЖКХ. Паводок в этом году стал, скорее, информационной недоработкой. Есть проблемы с кадрами.

А. Лукашенко: Главное - чтобы был мир

"Среди этого огромного количества трудолюбивых, мудрых людей появились дельцы, жулики и ворье. Пусть их немного, но этот процесс надо остановить. Поэтому сюда и был направлен новый губернатор и новый уполномоченный Президента по этой области", - сказал Александр Лукашенко.

Президент, посещая пострадавшие регионы, всегда подчеркивал, что государство будет делать все возможное, чтобы этот край жил и развивался. Люди поверили и остались на малой родине. "Я вас долго убеждал, что здесь мы будем жить нормально, не хуже, чем в других районах нашей республики. По результатам уже прошедших 30 с лишним лет мы в этом убедились, потому что мы уже имеем статистику. Я испытываю искреннюю радость, когда вижу позитивные изменения", - заявил белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что для Гомельской области за годы независимости государством сделано немало.

"Я видел сегодня в Ветке радостные лица, и в чем особенность - если есть какие-то мелкие вопросы, то женщины быстренько этого человека отодвигают: "Да это не Президента вопросы, да это не главное". Главное - чтобы был мир, чтобы не прилетало сюда (как говорят на Донбассе), чтобы люди жили на мирной земле. Люди наконец-то своим приоритетом сделали нормальную жизнь, спокойную, мирную, и жизнь своих детей. Это приоритет сегодня я вижу на Гомельщине, да и по всей республике", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Всегда говорю: лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью", - добавил Президент.