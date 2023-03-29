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Послание Президента Беларуси приобретает особую актуальность в современных условиях - Данилович
Послание Александра Лукашенко народу и парламенту приобретает особую актуальность в современных условиях, когда мы видим непрекращающиеся попытки наращивания военного противостояния со стороны Запада. Об этом сказал ректор Академии управления при Президенте Вячеслав Данилович, сообщает БЕЛТА.
Послание Президента Александра Лукашенко народу и парламенту носит традиционный характер. Особую актуальность оно, конечно же, приобретает в современных условиях, когда мы видим непрекращающиеся попытки наращивания военного противостояния со стороны Запада. Тот геополитический шторм, который мы наблюдаем, передел сфер влияния и попытки создания управляемого хаоса требуют, безусловно, адекватного ответа с нашей стороны. Я думаю, это будет выразительно представлено в Послании Президента.
Он отметил, что затронуты будут и другие актуальные вопросы. "Мы не можем сбрасывать со счетов и социально-экономическое положение, эти беспрецедентные санкции, которые введены против Беларуси и нашего союзника - России. Они тоже требуют напряжения определенных сил и выхода из сложившейся экономической ситуации. Кроме того, актуальные моменты внутриполитического положения в нашей стране и общественно-политической жизни, я думаю, тоже найдут отражение в Послании главы государства", - констатировал ректор.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 марта обратится с ежегодным Посланием белорусскому народу и парламенту. Мероприятие пройдет в широком формате во Дворце Республики. В числе приглашенных - парламентарии и делегации от областей и города Минска, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители государственных органов, средств массовой информации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, реального сектора экономики, гражданского общества, главы религиозных конфессий, парламентарии прошлых созывов, молодежь, журналисты. Всего в мероприятии примут участие более 2,5 тыс. человек.
Фото: БЕЛТА
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