Послание Президента Беларуси приобретает особую актуальность в современных условиях - Данилович

Послание Президента Александра Лукашенко народу и парламенту носит традиционный характер. Особую актуальность оно, конечно же, приобретает в современных условиях, когда мы видим непрекращающиеся попытки наращивания военного противостояния со стороны Запада. Тот геополитический шторм, который мы наблюдаем, передел сфер влияния и попытки создания управляемого хаоса требуют, безусловно, адекватного ответа с нашей стороны. Я думаю, это будет выразительно представлено в Послании Президента.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте

