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После церемонии на площади Победы Президент ответил на вопросы журналистов
Один из них как раз касался темы сохранения памяти. Молодое поколение сегодня только по учебникам и фильмам представляет, как все было в военное время. В обществе не прекращается дискуссия о том, как важно не забывать события той страшной и кровопролитной войны, чтобы они никогда не повторялись. Чтобы сохранить память о Победе, надо помнить самим и научить этому своих детей, заявил Глава государства. Александр Лукашенко акцентировал внимание на необходимости принятия мер на госуровне, чтобы была выработана система передачи знаний, опыта и сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны от старшего поколения молодежи. Что в Беларуси, впрочем, и делают.
Президент подчеркнул, что не может пропустить празднование Дня Победы в Минске
Отвечая на вопросы журналистов, Александр Лукашенко прокомментировал и рассуждения, которые появились в некоторых СМИ и касались якобы его отказа приехать в Москву, где также масштабно отмечают 9 Мая. Наш Президент подчеркнул, что не может пропустить празднование Дня Победы в Минске. И призвал лидеров постсоветских республик чаще собираться в этот день в Беларуси. Говоря о глобальных угрозах нашего времени, Президент констатировал, что мы все так или иначе пережили на своем опыте, не раз сталкиваясь с попытками расшатать молодое государство. Но выстояли. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня наиболее актуальный вопрос для Беларуси - это экономическое развитие. И благополучие страны зависит от усилий каждого в ней.
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