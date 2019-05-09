После церемонии на площади Победы Президент ответил на вопросы журналистов

Один из них как раз касался темы сохранения памяти. Молодое поколение сегодня только по учебникам и фильмам представляет, как все было в военное время. В обществе не прекращается дискуссия о том, как важно не забывать события той страшной и кровопролитной войны, чтобы они никогда не повторялись. Чтобы сохранить память о Победе, надо помнить самим и научить этому своих детей, заявил Глава государства. Александр Лукашенко акцентировал внимание на необходимости принятия мер на госуровне, чтобы была выработана система передачи знаний, опыта и сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны от старшего поколения молодежи. Что в Беларуси, впрочем, и делают.



