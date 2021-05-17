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Повестка телефонного разговора А. Лукашенко и Н. Пашиняна: ситуация в Беларуси и Армении, вызовы и угрозы

Телефонный разговор Президента Беларуси с исполняющим обязанности премьер-министра Армении состоялся сегодня по инициативе армянской стороны. Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили обстановку, которая складывается внутри обеих стран (Беларуси и Армении), обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах. С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была также затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе.


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