3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Повестка телефонного разговора А. Лукашенко и Н. Пашиняна: ситуация в Беларуси и Армении, вызовы и угрозы
Телефонный разговор Президента Беларуси с исполняющим обязанности премьер-министра Армении состоялся сегодня по инициативе армянской стороны. Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили обстановку, которая складывается внутри обеих стран (Беларуси и Армении), обменялись мнениями об актуальной повестке дня, существующих вызовах и угрозах. С учетом предстоящего заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Душанбе в ходе беседы была также затронута ситуация, сложившаяся в последние несколько дней на армяно-азербайджанской границе.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело