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Поздравительные послания с Днем Победы в адрес Президента Беларуси поступили от зарубежных лидеров
"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", -
говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина.
"Священный долг нынешних поколений россиян и белорусов - навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов".
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании подчеркнул, что 9 мая 1945 года - это священная дата, и лучшей данью памяти нашим отцам и дедам будет дальнейшее развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью, основанного на крепкой дружбе, взаимном доверии и поддержке.
А как отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, День Великой Победы является одним из наиболее ярких символов дружбы между народами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в послании написал:
"День Победы - это славный праздник, который дорог всем нам. Уверен, что дружба, сплоченность и взаимоподдержка наших народов, прошедшие тяжелые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений".
Поздравительные послания также поступили от Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна, Президента Молдовы Игоря Додона, главы Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова,главы Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Поздравительное послание также поступило от Президента Сирии Башара Асада.
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