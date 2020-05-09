Поздравительные послания с Днем Победы в адрес Президента Беларуси поступили от зарубежных лидеров

"Победа над нацизмом - наше общее великое достояние", -

говорится в поздравлении от Президента России Владимира Путина.

"Священный долг нынешних поколений россиян и белорусов - навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в послании подчеркнул, что 9 мая 1945 года - это священная дата, и лучшей данью памяти нашим отцам и дедам будет дальнейшее развитие стратегического партнерства между Казахстаном и Беларусью, основанного на крепкой дружбе, взаимном доверии и поддержке.

А как отметил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, День Великой Победы является одним из наиболее ярких символов дружбы между народами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в послании написал:

"День Победы - это славный праздник, который дорог всем нам. Уверен, что дружба, сплоченность и взаимоподдержка наших народов, прошедшие тяжелые испытания военных лет, и впредь будут прочной основой для развития и укрепления отношений".