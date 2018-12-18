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Поздравление Белорусскому союзу журналистов
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Белорусский союз журналистов с 60-летием со дня образования общественного объединения.
"За прошедшие годы союз стал одним из самых авторитетных творческих объединений страны. Достойно представляя интересы отечественных журналистов, он заслужил признание медиасообщества как в Беларуси, так и за рубежом", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что пройденный путь - отражение истории становления белорусских средств массовой информации. "Во многом благодаря усилиям вашей организации удалось сохранить и приумножить их лучшие традиции. И сейчас, в эпоху интернета, журналистское сообщество продолжает служить людям, выполнять свое предназначение - честно и объективно рассказывать белорусской и зарубежной аудитории о событиях в стране и мире", - подчеркнул Президент.
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