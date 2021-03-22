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Поздравление биатлонистке Динаре Алимбековой

Поздравление биатлонистке Динаре Алимбековой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Динару Алимбекову с ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде.

"Твои успехи и почетный титул лучшей молодой биатлонистки мира - прекрасный пример для подражания для нашей молодежи, значимый вклад в развитие богатых традиций белорусской школы биатлона", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал спортсменке, ее коллегам по команде и тренерскому составу здоровья и новых спортивных достижений.

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