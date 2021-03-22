Поздравление биатлонистке Динаре Алимбековой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил биатлонистку Динару Алимбекову с ярким выступлением на заключительном этапе Кубка мира в Эстерсунде.



"Твои успехи и почетный титул лучшей молодой биатлонистки мира - прекрасный пример для подражания для нашей молодежи, значимый вклад в развитие богатых традиций белорусской школы биатлона", - говорится в поздравлении.



Президент пожелал спортсменке, ее коллегам по команде и тренерскому составу здоровья и новых спортивных достижений.



