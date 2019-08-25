Поздравление члену национальной команды по биатлону Дмитрию Лазовскому

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по биатлону Дмитрия Лазовского с завоеванием золотой медали в спринтерской гонке среди юниоров на чемпионате мира по летнему биатлону в Раубичах.



"Молодец! Такие победы - важный этап для становления спортсменов, способных бороться за самые высокие места на крупнейших международных соревнованиях. Желаю тебе и всем белорусским юниорам успешно пройти этот путь к вершине спортивного олимпа", - говорится в поздравлении.