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Поздравление члену национальной команды по самбо Александру Кокше

Поздравление члену национальной команды по самбо Александру Кокше

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по самбо Александра Кокшу с прекрасным выступлением на II Европейских играх.

"Поздравляю с прекрасным выступлением на II Европейских играх 2019 года‚ подтвердившим класс белорусских самбистов. Навязав в финале сопернику высочайший темп схватки, ты не оставил ему ни малейшего шанса. Это - почерк мастера", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко подчеркнул, что спортсменом гордится Беларусь. Он также поблагодарил всю команду за характер, волю и нацеленность на победу.

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