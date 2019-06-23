Поздравление члену национальной команды по самбо Александру Кокше

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по самбо Александра Кокшу с прекрасным выступлением на II Европейских играх.



"Поздравляю с прекрасным выступлением на II Европейских играх 2019 года‚ подтвердившим класс белорусских самбистов. Навязав в финале сопернику высочайший темп схватки, ты не оставил ему ни малейшего шанса. Это - почерк мастера", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко подчеркнул, что спортсменом гордится Беларусь. Он также поблагодарил всю команду за характер, волю и нацеленность на победу.