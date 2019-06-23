Поздравление члену национальной команды по самбо Анжеле Жилинской

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по самбо Анжелу Жилинскую с завоеванием золота II Европейских игр.



"На радость наших болельщиков твоя победа ярко и мощно завершила этот соревновательный день", - отметил Глава государства.



Президент выразил уверенность, что успехи белорусских самбистов станут хорошим ориентиром для всех членов национальных команд Республики Беларусь, которым предстоит бороться на спортивных аренах Родины за звание победителей Европейских игр.