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Поздравление члену национальной команды по вольной борьбе Василисе Марзалюк

Поздравление члену национальной команды по вольной борьбе Василисе Марзалюк

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе Василису Марзалюк с убедительной победой в решающей схватке на II Европейских играх 2019 года.

"Опыт, уверенность и сильный характер позволили тебе успешно завершить все поединки. Твое золото - достойная награда за мастерство, самоотдачу и преданность борьбе. Ты наша гордость!" - подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко пожелал Василисе Марзалюк крепкого здоровья, благополучия и новых побед.

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