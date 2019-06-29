Поздравление члену национальной команды по вольной борьбе Василисе Марзалюк

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды по вольной борьбе Василису Марзалюк с убедительной победой в решающей схватке на II Европейских играх 2019 года.



"Опыт, уверенность и сильный характер позволили тебе успешно завершить все поединки. Твое золото - достойная награда за мастерство, самоотдачу и преданность борьбе. Ты наша гордость!" - подчеркнул Президент.



Александр Лукашенко пожелал Василисе Марзалюк крепкого здоровья, благополучия и новых побед.