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Поздравление Федеральному президенту Швейцарской Конфедерации Симонетте Соммаруге
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Федерального президента Швейцарской Конфедерации Симонетту Соммаругу с национальным праздником - Днем основания Конфедерации.
Глава государства подчеркнул, что в последнее время отношения между странами заметно активизировались и приобрели новое качество. "Мы повысили уровень дипломатического представительства, последовательно расширяем межпарламентское взаимодействие. Укрепляется сотрудничество профильных министерств и организаций, - говорится в поздравлении. - Стоит отметить устойчивый рост заинтересованности швейцарского бизнеса к реализации совместных проектов в Беларуси с акцентом на машиностроение, фармацевтику и услуги в области инновационных технологий".
Президент выразил уверенность, что поддержка этих позитивных процессов, в том числе установление контактов на высшем уровне, в полной мере соответствует национальным интересам.
Александр Лукашенко пожелал Симонетте Соммаруге доброго здоровья и успешной политической деятельности, а жителям Швейцарии - мира, согласия и быстрого преодоления временных трудностей.
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