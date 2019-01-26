Поздравление Генерал-губернатору Австралийского Союза Питеру Косгроуву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Генерал-губернатора Австралийского Союза Питера Косгроува и австралийский народ с национальным праздником - Днем Австралии.



"Беларусь стремится к развитию конструктивного сотрудничества с Австралией во всех сферах", - говорится в поздравлении.



Глава государства выразил уверенность в наличии значительного потенциала взаимодействия между двумя странами, которое станет хорошей основой для активизации диалога на благо граждан двух государств.