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Поздравление генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником - Днем Канады. Глава государства с удовлетворением отметил конструктивную атмосферу понимания и доверия, которая установилась в белорусско-канадских отношениях. Он подчеркнул, что совпадение подходов по ряду вопросов международной повестки дня, а также стремление к достижению конкретных результатов способствует налаживанию полноценного партнерства между двумя странами.
"Несмотря на испытания, которые выпали на долю Беларуси и Канады в связи с пандемией, уверен, что мы сможем сохранить торговые, деловые связи, расширить межчеловеческие контакты и в скором времени приступить к реализации взаимовыгодных проектов в разнообразных отраслях", - говорится в поздравлении.
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