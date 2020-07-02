Поздравление генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт с национальным праздником - Днем Канады. Глава государства с удовлетворением отметил конструктивную атмосферу понимания и доверия, которая установилась в белорусско-канадских отношениях. Он подчеркнул, что совпадение подходов по ряду вопросов международной повестки дня, а также стремление к достижению конкретных результатов способствует налаживанию полноценного партнерства между двумя странами.



"Несмотря на испытания, которые выпали на долю Беларуси и Канады в связи с пандемией, уверен, что мы сможем сохранить торговые, деловые связи, расширить межчеловеческие контакты и в скором времени приступить к реализации взаимовыгодных проектов в разнообразных отраслях", - говорится в поздравлении.



