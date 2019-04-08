Поздравление Геннадию Лаптеву

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил члена национальной команды Беларуси по тяжелой атлетике Геннадия Лаптева с убедительной победой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике.



"Ты впервые вышел на помост взрослых соревнований континентального первенства и сразу же показал высочайший уровень спортивного мастерства. Пусть этот яркий дебют вдохновляет тебя и станет первой ступенькой на пути к олимпийским вершинам!" - говорится в поздравлении.



Глава государства также пожелал спортсмену и всей национальной команде по тяжелой атлетике крепкого здоровья, удачи и новых свершений.