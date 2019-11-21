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Поздравление коллективу Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка

Поздравление коллективу Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка со 105-летием со дня основания вуза.

"Перешагнув вековой рубеж, учреждение продолжает оставаться сплавом опыта и молодости, традиций и инноваций. Ваш коллектив активно трудится на благо отечественного образования, укрепляя фундамент устойчивого развития общества и государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил весомый вклад коллектива вуза в популяризацию и повышение престижа профессии педагога. "Убежден, что готовность мыслить и действовать в соответствии с требованиями времени позволят вам и в дальнейшем успешно решать важные задачи по подготовке высокопрофессиональных специалистов, способных воспитывать настоящих патриотов своей страны", - подчеркнул Глава государства.

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