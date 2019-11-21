Поздравление коллективу Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка со 105-летием со дня основания вуза.



"Перешагнув вековой рубеж, учреждение продолжает оставаться сплавом опыта и молодости, традиций и инноваций. Ваш коллектив активно трудится на благо отечественного образования, укрепляя фундамент устойчивого развития общества и государства", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко отметил весомый вклад коллектива вуза в популяризацию и повышение престижа профессии педагога. "Убежден, что готовность мыслить и действовать в соответствии с требованиями времени позволят вам и в дальнейшем успешно решать важные задачи по подготовке высокопрофессиональных специалистов, способных воспитывать настоящих патриотов своей страны", - подчеркнул Глава государства.



