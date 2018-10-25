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Поздравление коллективу Белорусского государственного театра кукол

Поздравление коллективу Белорусского государственного театра кукол

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Белорусского государственного театра кукол с 80-летием со дня основания учреждения.

"Ваша плодотворная деятельность, направленная на воспитание подрастающего поколения, является примером преданности своему делу, а сценические постановки лучших произведений классической и современной драматургии способствуют популяризации настоящих художественных ценностей", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил благодарность коллективу театра за стремление обогатить жизнь граждан правдивыми эмоциями, пробудить в сердцах зрителей доброту и любовь к Родине.

Президент пожелал артистам больших премьер, неисчерпаемого вдохновения, крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения.

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