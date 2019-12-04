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Поздравление коллективу Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа с 60-летием со дня основания учреждения.
Глава государства отметил, что уникальные экспозиции залов, разнообразные проекты и программы музея привлекают посетителей, раскрывают перед ними многогранный образ знаменитого земляка.
"Сегодня учреждение является своеобразным центром отечественной культуры, местом, где бережно сохраняется история жизни и деятельности песняра - классика, который внес большой вклад в формирование литературного языка и патриотического сознания белорусского народа", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал коллективу музея счастья, здоровья, реализации новых идей и планов. "Уверен, что ваш непрерывный творческий поиск, энтузиазм и увлеченность своим делом будут и впредь содействовать популяризации богатого наследия нашей страны", - подчеркнул Президент.
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