Поздравление коллективу Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа с 60-летием со дня основания учреждения.



Глава государства отметил, что уникальные экспозиции залов, разнообразные проекты и программы музея привлекают посетителей, раскрывают перед ними многогранный образ знаменитого земляка.



"Сегодня учреждение является своеобразным центром отечественной культуры, местом, где бережно сохраняется история жизни и деятельности песняра - классика, который внес большой вклад в формирование литературного языка и патриотического сознания белорусского народа", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко пожелал коллективу музея счастья, здоровья, реализации новых идей и планов. "Уверен, что ваш непрерывный творческий поиск, энтузиазм и увлеченность своим делом будут и впредь содействовать популяризации богатого наследия нашей страны", - подчеркнул Президент.

