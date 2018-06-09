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Поздравление Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II

Поздравление Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения королевы.

"В этот знаменательный для Вашей страны день позвольте выразить Вам сердечные пожелания хорошего здоровья и плодотворной деятельности, а народу Соединенного Королевства - мира и процветания", - говорится в поздравлении.

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