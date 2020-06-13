3.70 BYN
Поздравление Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II
Поздравление Королеве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавете II
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Королеву Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавету II с национальным праздником - Днем рождения Королевы.
"В этот праздничный день отдаю дань уважения Вашему многолетнему служению интересам британского народа. Ваш жизненный путь является образцом патриотизма, ответственности и мудрости", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал Елизавете II крепкого здоровья и долгих лет жизни в окружении родных и близких, а жителям Соединенного Королевства – гражданского согласия, солидарности, мира и благополучия.