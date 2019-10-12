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Поздравление Королю Испании Филиппу VI

Поздравление Королю Испании Филиппу VI

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Испании Филиппа VI с национальным праздником - Днем испанской нации.

"Рассчитываю на дальнейшее расширение дружелюбных отношений между Республикой Беларусь и Королевством Испания и развитие плодотворного белорусско-испанского диалога во всех отраслях взаимного интереса на пользу наших народов", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Филиппу VI крепкого здоровья и осуществления всех планов, а гражданам Испании - успехов и благополучия.

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