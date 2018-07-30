Поздравление Королю Марокко Мохаммеду VI

"Надеюсь на дальнейшее успешное развитие дружественных отношений между нашими странами. Уверен, что расширение белорусско-марокканского диалога и плодотворного взаимодействия в различных отраслях соответствует интересам граждан обоих государств", - говорится в поздравлении.