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Поздравление Королю Марокко Мохаммеду VI

Поздравление Королю Марокко Мохаммеду VI

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Марокко Мохаммеда VI с национальным праздником - Днем Трона.

"Надеюсь на дальнейшее успешное развитие дружественных отношений между нашими странами. Уверен, что расширение белорусско-марокканского диалога и плодотворного взаимодействия в различных отраслях соответствует интересам граждан обоих государств", - говорится в поздравлении.

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