3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Поздравление Королю Норвегии Харальду V
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Норвегии Харальда V и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем Конституции.
"Убежден, что наши государства имеют необходимый потенциал для более продуктивного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на совместных инновационных проектах в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике", - подчеркнул Президент.
В поздравительном послании также отмечается, что поступательное развитие взаимовыгодных и дружественных белорусско-норвежских отношений в разных сферах будет способствовать укреплению доверия, повышению стабильности и безопасности в Европе.
Александр Лукашенко пожелал Королю Норвегии здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу этой страны - мира и благополучия.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов