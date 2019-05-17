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Поздравление Королю Норвегии Харальду V

Поздравление Королю Норвегии Харальду V

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Норвегии Харальда V и всех жителей этой страны с национальным праздником - Днем Конституции.

"Убежден, что наши государства имеют необходимый потенциал для более продуктивного торгово-экономического сотрудничества с особым акцентом на совместных инновационных проектах в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, транспорте и логистике", - подчеркнул Президент.

В поздравительном послании также отмечается, что поступательное развитие взаимовыгодных и дружественных белорусско-норвежских отношений в разных сферах будет способствовать укреплению доверия, повышению стабильности и безопасности в Европе.

Александр Лукашенко пожелал Королю Норвегии здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а народу этой страны - мира и благополучия.

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