Поздравление лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову

"Ваши блистательный талант, увлеченность любимым делом и преданность высоким идеалам добра вызывают искреннее уважение. Вы по праву являетесь мастером поэтического слова, вписавшим незабываемую страницу в историю современного музыкального искусства", - говорится в поздравлении.