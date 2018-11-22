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Поздравление лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову

Поздравление лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление с 90-летием лауреату Государственной премии СССР Николаю Добронравову.

"Ваши блистательный талант, увлеченность любимым делом и преданность высоким идеалам добра вызывают искреннее уважение. Вы по праву являетесь мастером поэтического слова, вписавшим незабываемую страницу в историю современного музыкального искусства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что и в дальнейшем творчество Николая Добронравова будет объединять людей разных поколений, способствовать укреплению дружбы и культурных связей между народами.

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